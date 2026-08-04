اختصاص ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
نشست تخصصی هماندیشی بهمنظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بنیاد برکت برای رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان، با حضور مدیر سرمایهگذاری سازمان، همکاران واحدهای تخصصی، نمایندگان بنیاد برکت، اتحادیههای مرتبط و اتاق بازرگانی برگزار شد.
سعید خسروی، مدیر سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی خرد و نیمهفعال اظهار داشت: با هدف شناسایی و رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای روستایی و صنعتی، تعاملات سازندهای با بنیاد برکت صورت گرفته است که نتیجه آن تخصیص مبلغ ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای اجرای طرحهای اولویتدار در بخش کشاورزی استان است.
خسروی افزود: این تسهیلات با برنامهریزی دقیق واحدهای تخصصی سازمان و در جهت تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف توزیع خواهد شد. بر اساس تصمیمات این جلسه، در حوزه شیلات و آبزیان، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جهت تأمین ۱۰ دستگاه اکسیژنساز برای ۱۰ واحد شیلاتی (سهم هر واحد ۱۰۰۰ میلیون ریال) اختصاص یافت. همچنین در بخش دام، طیور و زنبورعسل، برای ۵۰ واحد خرد زنبورداری کمکهزینه خرید تجهیزات به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای هر واحد، و برای ۸ کارگاه فرآوری عسل و تولید ژل رویال، تسهیلاتی به مبلغ
۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر کارگاه مصوب شد.
مدیر سرمایهگذاری سازمان در ادامه تصریح کرد: در بخش محصولات باغبانی و گلخانهای نیز با هدف توسعه کشتهای متراکم و صنعتی، مبالغی جهت حمایت از
۴۵ واحد تولید قارچ (هر واحد ۲۰۰ میلیون ریال)، تکمیل ۱۰ واحد گلخانهای (هر واحد ۵۰۰ میلیون ریال) و راهاندازی ۸ واحد کارگاهی فرآوری و بستهبندی (هر واحد
۱۰۰۰ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.