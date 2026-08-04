دیدار با خانواده شهید دیپلمات سید محمدرضا موسوی

بوشهر- خبرنگار کیهان:

مشاور رئیس سازمان ثبت احوال کشور و مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر و جمعی از مسئولان ستادی و کارکنان ثبت احوال شهرستان دشتستان، در سفر به شهر وحدتیه به همراه شهردار، بخشدار، رئیس بنیاد شهید وحدتیه، با حضور در منزل خانواده شهید سید محمدرضا موسوی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با مادر این شهید والامقام دیدار و از صبر و ایستادگی خانواده معظم شهید تجلیل کردند.

در بدو ورود به شهر وحدتیه، بیدکی، مشاور رئیس سازمان ثبت احوال کشور به همراه حیدر عمرانی، مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر و هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای این شهر، ضمن حضور بر مزار شهید موسوی و قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ این شهید و شهدای والامقام وحدتیه ادای احترام کردند. در ادامه، هیئت اعزامی با حضور در منزل شهید موسوی، با مادر گرانقدر این شهید دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، بیدکی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید محمدرضا موسوی، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و گفت: شهدا با تقدیم جان خود در راه آرمان‌های انقلاب و سربلندی ایران اسلامی، حماسه‌ای ماندگار آفریدند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت، پرچم پرافتخار شهیدان را برافراشته نگه داشته‌اند.

وی افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و قدردانی از صبر و بردباری خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در مسیر عزت و سربلندی کشور تقدیم کرده‌اند. در این دیدار همچنین عنوان شد که برادر شهید سید محمدرضا موسوی، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دیلم است و در مجموعه ثبت احوال استان بوشهر مشغول خدمت به مردم است؛ موضوعی که پیوندی عمیق میان خانواده این شهید والامقام و مجموعه ثبت احوال استان بوشهر ایجاد کرده است. شهید سید محمدرضا موسوی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سال گذشته همزمان با شب قدر، در جریان حمله باند جنایتکار آمریکایی- صهیونیستی به محل اقامتش در بیروت به شهادت رسید و به جمع شهدای والامقام ایران اسلامی پیوست.