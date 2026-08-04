استاندار اصفهان گرهگشای مشکلات ۱۶ واحد صنعتی آسیبدیده در جنگ تحمیلی
اصفهان- خبرنگار کیهان:
سومین نشست بررسی مشکلات صنایع آسیبدیده در حوادث اخیر جنگ تحمیلی، با حضور استاندار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی، تیم اقتصادی استانداری و مدیران ارشد استانی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و پس از ارائه گزارش مدیران ۱۶ صنعت خسارتدیده، مشکلات کلیدی آنها در حوزه تسهیلات بانکی، موانع بیمهای، تأمین اجتماعی و غیره بررسی شد.
در ادامه پیگیریهای مستمر برای احیا و حمایت از واحدهای تولیدی ضربهدیده، نشست مشترک مسئولان ارشد استان اصفهان و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور استاندار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی، معاون دادستان، تیم اقتصادی استانداری و مدیران کل سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر مسئولان مرتبط تشکیل شد، مدیران ۱۶ صنعت آسیبدیده به ارائه گزارش دقیقی از آخرین وضعیت تولید، میزان خسارات وارده و چالشهای پیشروی خود پرداختند.
از مهمترین محورها و مطالبات مطرحشده توسط صاحبان این صنایع میتوان به سهولت در دریافت تسهیلات بانکی، رفع موانع و چالشهای بیمهای با توجه به میزان خسارت وارده، تخصیص زمین برای بازسازی یا توسعه و حمایت همهجانبه از نیروی انسانی و حفظ اشتغال در واحدهای آسیبدیده اشاره کرد.
در این نشست، استاندار اصفهان پس از استماع گزارشها و بررسی ابعاد مختلف مشکلات مطرحشده، به صورت میدانی و در لحظه، دستورات لازم را به مدیران دستگاههای اجرائی، بانکها و سازمانهای متولی صادر کرد تا روند رسیدگی به پروندهها بدون بروکراسیهای معمول اداری طی
شود.
گفتنی است این نشست، سومین جلسه ویژه با حضور مستقیم استاندار اصفهان برای رسیدگی به وضعیت صنایع آسیبدیده از حوادث اخیر جنگ تحمیلی بود. پیش از این نیز در دو مرحله قبلی، حدود ۳۰ پرونده متعلق به صنایع خسارتدیده با حضور مالکان و بررسی حضوری، تعیین تکلیف شده بودند که با احتساب جلسه اخیر، مجموع پروندههای رسیدگیشده به
۴۶ واحد صنعتی رسیده است.