اصفهان- خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان در بازدید از موکب مسلم‌بن‌عقیل و دیدار با خادمان شهرداری اصفهان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خدمت‌رسان اظهار کرد: پوشیدن لباس خادمی زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، آرزوی همه عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت‌(ع) است و خداوند این توفیق بزرگ را نصیب کسانی می‌کند که با اخلاص در مسیر خدمت به زائران گام برمی‌دارند.

علی قاسم‌زاده افزود: همه کسانی که دل در گروی محبت اهل‌بیت‌(ع) دارند و خود را بنده خدا می‌دانند، آرزو می‌کنند روزی در جایگاه خدمت به زائران سیدالشهدا‌(ع) قرار گیرند و این لباس مقدس را بر تن کنند، چراکه خدمت در این مسیر، افتخاری بزرگ و نعمتی الهی است.

شهردار اصفهان تصریح کرد: آنچه در موکب مسلم‌بن‌عقیل و محدوده خدمت‌رسانی شهرداری اصفهان مشاهده می‌شود، حاصل روحیه ایثار، همدلی و تلاش خالصانه خادمانی است که بی‌وقفه و با تمام توان برای آسایش زائران حضرت اباعبدالله الحسین‌(ع) تلاش می‌کنند.

قاسم‌زاده ادامه داد: خدمت به زائران اربعین تنها انجام مسئولیت اداری یا سازمانی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای کسب توفیق معنوی و ادای دین به فرهنگ عاشوراست و این روحیه، سرمایه‌ای بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری اصفهان به‌شمار می‌آید.

وی با قدردانی از حضور نیروهای شهرداری اصفهان، شهرداری‌های استان، گروه‌های جهادی و خادمان مردمی در کربلای معلی گفت: همدلی و مشارکت مجموعه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و خدمت در مکتب سیدالشهدا‌(ع) است و امیدواریم این تلاش‌های خالصانه، مورد قبول درگاه الهی و عنایت حضرت اباعبدالله‌الحسین‌(ع) قرار گیرد.

شهردار اصفهان ضمن آرزوی توفیق و قبولی خدمت برای همه خادمان اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد: این حرکت معنوی، هر سال باشکوه‌تر از گذشته ادامه پیدا کند.