فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۳۸۷
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
شهردار اصفهان:

پوشیدن لباس خادمی زائران امام حسین‌(ع) آرزوی همه عاشقان اهل‌بیت است

اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان در بازدید از موکب مسلم‌بن‌عقیل و دیدار با خادمان شهرداری اصفهان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خدمت‌رسان اظهار کرد: پوشیدن لباس خادمی زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، آرزوی همه عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت‌(ع) است و خداوند این توفیق بزرگ را نصیب کسانی می‌کند که با اخلاص در مسیر خدمت به زائران گام برمی‌دارند.
علی قاسم‌زاده افزود: همه کسانی که دل در گروی محبت اهل‌بیت‌(ع) دارند و خود را بنده خدا می‌دانند، آرزو می‌کنند روزی در جایگاه خدمت به زائران سیدالشهدا‌(ع) قرار گیرند و این لباس مقدس را بر تن کنند، چراکه خدمت در این مسیر، افتخاری بزرگ و نعمتی الهی است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: آنچه در موکب مسلم‌بن‌عقیل و محدوده خدمت‌رسانی شهرداری اصفهان مشاهده می‌شود، حاصل روحیه ایثار، همدلی و تلاش خالصانه خادمانی است که بی‌وقفه و با تمام توان برای آسایش زائران حضرت اباعبدالله الحسین‌(ع) تلاش می‌کنند.
قاسم‌زاده ادامه داد: خدمت به زائران اربعین تنها انجام مسئولیت اداری یا سازمانی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای کسب توفیق معنوی و ادای دین به فرهنگ عاشوراست و این روحیه، سرمایه‌ای بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری اصفهان به‌شمار می‌آید.
وی با قدردانی از حضور نیروهای شهرداری اصفهان، شهرداری‌های استان، گروه‌های جهادی و خادمان مردمی در کربلای معلی گفت: همدلی و مشارکت مجموعه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و خدمت در مکتب سیدالشهدا‌(ع) است و امیدواریم این تلاش‌های خالصانه، مورد قبول درگاه الهی و عنایت حضرت اباعبدالله‌الحسین‌(ع) قرار گیرد.
شهردار اصفهان ضمن آرزوی توفیق و قبولی خدمت برای همه خادمان اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد: این حرکت معنوی، هر سال باشکوه‌تر از گذشته ادامه پیدا کند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

۸ پرواز از مازندران به مقصد اربعین حسینی

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد

دیدار با خانواده شهید دیپلمات سید محمدرضا موسوی

آسیب جنگ به ۸۴۵۶ واحد در بوشهر

آغاز بهره‌گیری از ظرفیت آب‌بندان‌های مازندران برای تولید انرژی خورشیدی

ظرفیت اسکان زائران پیاده در مشهد به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت

جابه‌جایی حدود ۱۴ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت گاز مازندران معرفی شدند

مردم در حمایت نور خاموش‌نشدنی خدا

اختصاص ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری