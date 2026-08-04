بابل- خبرنگار کیهان:

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در نشست کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استان از آغاز عملیات اجرائی نیروگاه خورشیدی

1/2 مگاواتی در آب‌بندان گلدشت بابل خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت زمین، استفاده از ظرفیت آب‌بندان‌ها می‌تواند مسیر جدیدی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران باشد. ‎

دادبود با اشاره به تأکید دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمین در مازندران، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های نهفته استان، به‌ویژه آب‌بندان‌ها، برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است. وی از آغاز عملیات اجرائی نیروگاه خورشیدی 1/2 مگاواتی در آب‌بندان گلدشت بابل خبر داد و افزود: عملیات اجرائی این طرح آغاز شد و تلاش بر این است که تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران این طرح را تجربه‌ای نمونه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در آب‌بندان‌ها دانست و گفت: در صورت موفقیت این پروژه، از ظرفیت سایر آب‌بندان‌های شناسایی‌شده و مورد بازدید نیز برای تولید انرژی خورشیدی استفاده خواهد شد. دادبود همچنین بر اجرای تعهدات دستگاه‌های دولتی و عمومی در حوزه انرژی خورشیدی تأکید کرد و گفت: این موضوع با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و شرکت‌های توزیع نیروی برق استان به‌صورت تجمیعی دنبال

می‌شود. وی افزود: شهرداری‌های استان نیز باید برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی فعال شوند و میزان عملکرد آنها در این حوزه، در ارزیابی شهرداری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.