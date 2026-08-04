جابهجایی حدود ۱۴ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه
بوشهر- خبرنگار کیهان:
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از جابهجایی حدود ۱۴ هزار نفر از زائران اربعین حسینی با ناوگان عمومی استان خبر داد.
مهدی شهابی گفت: از آغاز اجرای طرح جابهجایی اربعین در ۲۵ تیرماه تا (۹ مرداد) ۱۳ هزار و ۴۴۰ مسافر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان به مرز شلمچه اعزام شدهاند.
شهابی اظهار داشت: طی این بازه زمانی، ۳ هزار و ۴۰۰ زائر نیز از مرز شلمچه به استان بازگردانده شدهاند.
وی یادآور شد: با برنامهریزی انجامشده، روند اعزام و بازگشت زائران با استفاده از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی بهصورت منظم و مستمر در حال انجام است. شهابی با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل خدماترسانی و نظارت بر روند جابهجایی زائران، کارشناسان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در پایانه مرزی شلمچه و در پایانه مسافری بوشهر، بهصورت ۲۴ ساعته مستقر هستند و بر ارائه خدمات مطلوب به زائران نظارت میکنند. وی تأکید کرد: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود، تلاش میکند جابهجایی زائران اربعین حسینی با ایمنی، نظم و کیفیت مطلوب انجام شود و خدمترسانی به زائران تا پایان اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.