ظرفیت اسکان زائران پیاده در مشهد به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت
مشهد- خبرنگار کیهان:
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسان رضوی گفت: ظرفیت اسکان زائران پیاده در مشهد از ۷۰ به ۱۰۰ هزار نفر برای ایام دهه پایانی ماه صفر افزایش یافت.
حسین رضایی در گفتوگویی افزود: ظرفیت اقامتی برای زائران پیاده طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در صورت شناسایی مکانهای جدید به ۱۳۰ هزار نفر هم قابل افزایش است.
وی اضافه کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد امسال ورود زائران پیاده به مشهد با افزایش احتمالی در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی بیابد.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسان رضوی در گفتوگویی با ایرنا بیان کرد: تاکنون زائرانی از ۲۶ استان کشور در سامانه اینترنتی زائران پیاده به مقصد مشهد ثبتنام خود را قطعی کردهاند و با توجه به استقبال انجامشده مهلت ثبتنام تا ۱۳ مردادماه ادامه دارد.
وی از زائران انفرادی نیز درخواست کرد برای بهرهمندی از خدمات ستاد، در کاروانهای مشخص شده در سامانه اینترنتی ثبتنام کنند و در صورت عدم امکان، مشخصات خود را در بخش «ثبتنام انفرادی» سایت بارگذاری کنند.
رضایی با تاکید بر اهمیت ایمنی و سهولت تردد زائران، از کاروانهای مناطق دوردست خواست تا با کوتاه کردن مسیر پیادهروی، علاوهبر کاهش سختی سفر برای اعضای کاروان، به ستاد در جهت مدیریت و پوششدهی بهتر جادهای کمک کنند.
وی بیان کرد: شبکه گستردهای متشکل از ۳۶۰ ایستگاه صلواتی ثابت برای پذیرایی از زائران فعال شده است ضمن اینکه در مسیر استانهای همجوار از جمله خراسان شمالی، جنوبی و سمنان بیش از ۱۳۰ ایستگاه صلواتی ثابت و سیار تا این لحظه برای خدمترسانی به زائران پیاده مستقر شدهاند.
به گفته وی، علاوهبر این پیشبینیهای جامع برای تامین سرویسهای بهداشتی سیار، امکانات رفاهی و استقرار واحدهای آمبولانس در تمامی محورهای منتهی به مشهد مقدس صورت گرفته است تا زائران با کمترین دغدغه و سختی، به فیض زیارت حرم مطهر حضرت رضا(ع) نائل شوند.
گفتنی است حدود ۷۰۰ هزار زائر پیاده سال گذشته همزمان با ایام دهه پایانی صفر به مشهد مشرف شدند.