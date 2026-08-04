فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۳۸۲
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت گاز مازندران معرفی شدند

 ساری- خبرنگار کیهان‌:
بیست‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان با عنوان «بهار در بهار» ویژه کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان شرکت گاز استان مازندران، با شرکت 1800 شرکت‌کننده در ساری برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، این دوره از مسابقات با حضور گسترده بیش از یک‌هزار و 800 متسابق در رشته‌های مختلف قرآنی، نهج‌البلاغه، اذان و معارف اسلامی در فضایی معنوی و رقابتی برگزار شد.
 این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم، تعمیق انس با نهج‌البلاغه، گسترش معارف دینی، شناسایی استعدادهای قرآنی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار و برگزیدگان پس از ارزیابی و داوری تخصصی، جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات را کسب کردند.  دبیر شورای فرهنگی شرکت گاز استان مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد برگزیدگان این دوره از مسابقات با حضور موفق در مرحله کشوری، نمایندگان شایسته‌ای برای شرکت گاز استان مازندران باشند و این رقابت‌ها زمینه‌ساز تعمیق فرهنگ قرآن، معنویت و ارزش‌های اسلامی در خانواده بزرگ صنعت گاز شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

۸ پرواز از مازندران به مقصد اربعین حسینی

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد

دیدار با خانواده شهید دیپلمات سید محمدرضا موسوی

آغاز بهره‌گیری از ظرفیت آب‌بندان‌های مازندران برای تولید انرژی خورشیدی

آسیب جنگ به ۸۴۵۶ واحد در بوشهر

ظرفیت اسکان زائران پیاده در مشهد به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت

جابه‌جایی حدود ۱۴ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت گاز مازندران معرفی شدند

مردم در حمایت نور خاموش‌نشدنی خدا

اختصاص ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری