ساری- خبرنگار کیهان‌:

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان با عنوان «بهار در بهار» ویژه کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان شرکت گاز استان مازندران، با شرکت 1800 شرکت‌کننده در ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، این دوره از مسابقات با حضور گسترده بیش از یک‌هزار و 800 متسابق در رشته‌های مختلف قرآنی، نهج‌البلاغه، اذان و معارف اسلامی در فضایی معنوی و رقابتی برگزار شد.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم، تعمیق انس با نهج‌البلاغه، گسترش معارف دینی، شناسایی استعدادهای قرآنی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار و برگزیدگان پس از ارزیابی و داوری تخصصی، جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات را کسب کردند. دبیر شورای فرهنگی شرکت گاز استان مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد برگزیدگان این دوره از مسابقات با حضور موفق در مرحله کشوری، نمایندگان شایسته‌ای برای شرکت گاز استان مازندران باشند و این رقابت‌ها زمینه‌ساز تعمیق فرهنگ قرآن، معنویت و ارزش‌های اسلامی در خانواده بزرگ صنعت گاز شود.