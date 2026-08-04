همدان- خبرنگار کیهان:

استاندار همدان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 95 درصدی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان، گفت: این پروژه سال‌ها معطل باقی‌مانده بود و اکنون با تصویب ۵۰۰ میلیارد ریال امید می‌رود تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

حمید ملانوری شمسی با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات ناباروری به مردم استان و غرب کشور، افزود: با بهره‌برداری از این مرکز، ۲۵ تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه خواهد شد و علاوه‌بر ارائه خدمات تخصصی درمان ناباروری، بخش‌های رادیولوژی، سونوگرافی و آزمایشگاهی نیز به صورت کامل فعال خواهند شد. وی به تکمیل و توسعه تجهیزات این مرکز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ جدید سونوگرافی نیز به این مجموعه اضافه شده است. استاندار همدان اضافه کرد: بهره‌برداری از این طرح در موعد مقرر، دغدغه بیماران برای مراجعه به سایر استان‌ها، صرف هزینه‌های بالا، تحمل رنج سفر و رفت و آمد و استرس زوج‌ها را کاهش می‌دهد. وی به لزوم بهره‌گیری از تیم متخصص در زمینه درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: انتخاب یک تیم از پزشکان حاذق و متخصص درمان ناباروری ضروری است چرا که تنها با زیرساخت و تجهیزات نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت بلکه یک تیم متخصص نیاز است.