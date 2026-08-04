۸ پرواز از مازندران به مقصد اربعین حسینی
ساری- خبرنگار کیهان:
زائران اربعین حسینی مازندران با ۸ پرواز از فرودگاههای استان به عراق اعزام میشوند.
مدیرکل فرودگاههای استان مازندران از آغاز اعزام زائران اربعین حسینی از فرودگاه شهدای ساری خبر داد و گفت: در ایام اربعین، هشت پرواز از فرودگاههای شهدای ساری و رامسر به مقصد نجف اشرف انجام خواهد شد که از این تعداد، شش پرواز از فرودگاه شهدای ساری و دو پرواز از فرودگاه شهدای رامسر خواهد بود. شهرام محمدی اطاقسرا افزود: به منظور تسهیل سفر زائران غرب استان، در روزهای یکشنبه ۱۱ مردادماه و پنجشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، دو پرواز از فرودگاه شهدای رامسر به مقصد نجف اشرف برقرار است.
مدیرکل فرودگاههای استان مازندران ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروازها، امکان سفر آسانتر و دسترسی مناسبتر برای زائران اربعین حسینی از نقاط مختلف استان مازندران فراهم شود.