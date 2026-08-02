هشدار عراقچی به همتای عربستانی درباره همراهی با آمریکا
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتوگوهای دیپلماتیک خود با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، درخصوص تداوم توطئهها و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتوگو کرد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتوگوهای دیپلماتیک خود با «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان سعودی درخصوص تداوم توطئهها و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتوگو و تبادلنظر کرد.
به گزارش مهر، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجوییهایی برعهده مسببان آن خواهد بود.