تفنگدار سابق آمریکایی: ایران در حال شکست دادن امپراتوری اپستین است
تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا معتقد است ترامپ در حال خدمترسانی به امپراتوری اپستین و ایران در حال شکست این امپراتوری است.
«کین اوکیف»، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا در گفتوگو با تسنیم گفت: در دوران خدمتم در واحد تفنگداران دریایی، در کارم بسیار توانمند بودم و جایگاهی داشتم که از همه هم دورههایم بالاتر بود؛ اما همین که از اجرای یک دستور غیرقانونی سرپیچی کردم، بهسختی مجازات شدم. آن روزها این ماجرا برایم بسیار دردناک بود و کمترین تعبیرش این است که زندگیام را دچار آشفتگی شدیدی کرد؛ اما همین تجربه ذهنم را گشود و توانستم آن تلقینها و شستوشوی مغزیای را که وادارمان میکند فریاد بزنیم «هورا! آمریکا بزرگترین است، دوباره عظمت را به آمریکا بازگردانیم» از خود بزدایم؛ شعارهایی که بیش از آنکه نگاهی عینی و جدی به کارنامه ملت ما باشند، محصول ذهنی تلقینزده و شستوشو داده شدهاند.
آمریکا تروریست شماره یک قرن 20 و 21 است
اوکیف ادامه داد: من چیزهای فراوانی را در کشورم دوست دارم و از آن بیزار نیستم؛ اما از حجم جنایاتی که مرتکب شدهایم آگاهم و دهههاست میگویم ما تروریست شماره یک قرن بیستم و بیستویکم هستیم. اگر میزان بمبارانها، تهاجمها و اشغالگریها را بسنجیم، وحشتی که بر ملتها تحمیل کردهایم، انکارناپذیر است؛ و بهراستی هیچ جایی برای افتخار به چنین کارنامهای نمیماند.
تفنگدار سابق آمریکایی در پاسخ به اینکه «اگر امروز نظامی ارتش آمریکا بودید، آیا در جنگ علیه ایران شرکت میکردید؟» اظهار داشت: نه. من دیگر آن جوان 19سالهای نیستم که- اگر بخواهم صادق باشم- جاهل و نادان بود. در آن سنوسال نمیدانستم که در حقیقت دارم به مزدوری برای بانکداران بدل میشوم؛ و ما بهدرستی همین هستیم. ببینید، بر این سیاره تنها یک گروه هست که از هر جهت از جنگ سود میبرد، و آنان بانکداراناند. هیچچیز برای هیچ قومی چنان مایه سرور نیست که جنگ برای بانکداران هست. پس وظیفه من این میشود که بروم، حمله کنم، هر آن کس را که سد راه غارت منابع شما است را بکشم، و سرزمینتان را اشغال کنم تا آنکه همگان را به تسلیم وادار کنیم.
وی ادامه داد: این همان چیزی است که درباره ایران در سر میپرورانند: اینکه ایران در برابر امپراتوری سر فرود آورد و حاکمیت خود را واگذار کند، تا مردمش بینصیب بمانند و بازیگران بیگانه و متخاصمی چون آمریکا، اسرائیل یا بریتانیا بتوانند منابع شما را به یغما ببرند. همه ما میدانیم که مصدق دست به کارهایی زد که خوشایند امپراتوری نبود- مثل ملیکردن نفت - تا کشورهای غربی نتوانند آن را از شما بدزدند. اما در مقابل آنها شاه را بر سر کار آوردند و دستنشانده ما بر آن سرزمین حکم راند؛ و این الگو نهتنها در ایران، که در سراسر جهان تکرار شده است. این همان مدل آمریکایی است.
ترامپ، روانپریش و جامعهستیز است
اوکیف در ادامه با اشاره به موضوع «اپستین» گفت: کسی چون من یا هر انسان متدینی، از تعرض به یک کودک ناتوان است؛ این کاری نیست که من یا انسانی متدین هرگز بدان دست بزند. اما اگر فرد روانپریش یا جامعهستیز باشد- که دونالد ترامپ هر دوی اینهاست و البته بر این صفتها، خودشیفتگی را نیز باید افزود- آنگاه «واجد شرایط» میشوی. فلذا آنها میگویند من میلیاردرم؛ میخواهی به باشگاه من بپیوندی؟ بسیار خوب، با من سوار هواپیمایم شو تا با هم به جزیرهای پرواز کنیم به نام جزیره اپستین. تو را با شماری دختر آشنا میکنم؛ نه زن- دختر، و حتی دخترانی نابالغ: سیزدهساله، دوازدهساله، یازدهساله، دهساله، هشتساله.
تفنگدار سابق آمریکا ادامه داد: اگر چنین اتفاقی برای یک انسان خداترس و متدین رخ میداد، شما فوراً اعتراض میکردید و میگفتید: «این دیگر چیست؟ چه کار دارید میکنید؟ این دختران چه کسانی هستند؟» اما یک فرد روانپریش از این وضعیت بسیار خرسند خواهد شد و به یک کودک تجاوز خواهد کرد. مسئله این است که یک نوار ویدئویی وجود دارد؛ درست مانند همین اتاقی که اکنون در آن حضور داریم و ضبط فیلم در جریان است... نوارهای ویدئویی وجود دارند که برقراری رابطه جنسی یا تجاوز دونالد ترامپ به یک کودک را ثبت و ضبط کردهاند. اگر من چنین مدارکی برای حقالسکوت علیه شما در اختیار داشته باشم، شما هرگز علیه من که رئیستان هستم سخن نخواهید گفت.
وی افزود: بنابراین، میتوانم بگویم دونالد ترامپ برای «طبقه اپستین» کار میکند. کشور من به یغما رفته و ربوده شده است، و من از اینکه برادران آمریکاییام آنچه را که باید انجام شود انجام نمیدهند، خسته و اندوهگین شدهام؛ کشور ما توسط یک خائن پدوفیل اداره میشود.
مادلین آلبرایت گفت که کشتن پانصد هزار کودک هزینه چندانی نیست
تفنگدار سابق آمریکا در ادامه توضیح داد: ما یک وزیر امور خارجه یهودی به نام «مادلین آلبرایت» داشتیم، او وزیر امور خارجه بود. وی در پاسخی معروف به سؤالی درباره تحریمهایی که منجر به مرگ پانصد هزار کودک شده بود، وقتی خبرنگار از او پرسید: «شنیدهایم که پانصد هزار کودک در نتیجه تحریمها جان باختهاند، آیا این هزینه، ارزشش را داشت؟» مادلین آلبرایت گفت: «خب، این تصمیم سختی است، اما ما فکر میکنیم، در مجموع، این هزینه ارزشش را داشت.» بنابراین، کشتن پانصد هزار کودک از طریق تحریمهای اقتصادی و محاصره، برای مادلین آلبرایتِ یهودی ارزشش را داشت.
وی ادامه داد: مردم در غرب تابآوری فوقالعاده و واقعی مردم ایران را درک نمیکنند؛ اینکه با وجود چنین تحریمهایی، شما موفق شدهاید یک نیروی دفاعی واقعاً تحسینبرانگیز که در کمترین حالت میتوان گفت بینظیر است و ظرفیت تولید، استقلال غذایی و بسیاری چیزهای دیگر را بسازید که آمریکا با وجود دسترسی به همهچیز، آنها را ندارد. بنابراین، تحریمهای اقتصادی بسیار وحشیانهتر از آن چیزی است که مردم در غرب درک میکنند و این یک جنایت بزرگ است. با توجه به این موضوع، من فکر میکنم کاری که ایران انجام داده است، به ویژه ایستادگی مقابل امپراتوری اپستین، واقعاً شگفتانگیز است. من فکر میکنم تاریخ توجه زیادی به سیاستهای ایران خواهد داشت؛ اینکه چگونه نه تنها بقای خود را حفظ کرد، بلکه به نقطهای رسید که امپراتوری اپستین را شکست داد. چه گروه دیگری این کار را تحت تحریمها کرده است؟ این بسیار شگفتانگیز است.
مردم ایران به شدت مهربان، بخشنده و گشادهرو هستند
اوکیف با اشاره به تزریق باورهای غلط در ارتش آمریکا گفت: درباره فلسطینیها، ما به ویژه در غرب مطالب زیادی میشنویم. وضعیت برای فلسطینیها کمی بهتر شده است؛ اما اگر به 10، 15 یا 20 سال قبل برگردیم، فلسطینیها تروریست قلمداد میشدند؛ به ما بارها و بارها گفته میشد که آنها میخواهند همه یهودیان را بکشند. نگاه سطحی مشابه همین قرائت دقیقاً درباره ایران هم گفته میشود.
وی افزود: من 23 سال پیش که برای نخستین بار به فلسطین رفتم، این ادعا را باور نکردم، و 15 سال پیش هم که برای اولین بار به ایران آمدم، آن را نپذیرفتم. مردم ایران، مانند مردم فلسطین، به شدت مهربان، بخشنده و گشادهرو هستند. همه آنها به من میگویند: «ما از آمریکاییها متنفر نیستیم.» تکتک ایرانیها میگویند ما از آمریکاییها متنفر نیستیم و معنای شعار «مرگ بر آمریکا» را توضیح میدهند. من پیشنهاد میکنم بگوییم مرگ بر اپستینها یا مرگ بر طبقه اپستین، اما هرچه که هست، این ایده من است.
اسرائیل دشمن مشترک مردم ایران و آمریکا است
تفنگدار سابق آمریکا با اشاره به اینکه رژیم صهیونی دشمن مشترک مردم ایران و آمریکا است، توضیح داد: میدانم که مردم در غرب این شعار را به عنوان
«Death to America» میشنوند و در زبان انگلیسیِ ساده، این عبارت تفاوتی قائل نمیشود؛ گویی این معنا منتقل میشود که شما میخواهید همه ما بمیریم. اما حقیقت چیز دیگری است: همانطور که شما نیز میدانید یک ایرانی میگوید: «ما عاشق آمریکا هستیم، ما از شما متنفر نیستیم، این دولت شماست که با آن دشمنی داریم.» نکته جالب اینجاست که آمریکا و ایران دشمن مشترکی دارند؛ این انگل خبیث و سرطانی (اسرائیل)، همان دشمن است. با این تفاوت که ما این دشمن را به بستر خود راه دادیم و شما آن را طرد کردید.