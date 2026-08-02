گزارش والاستریت از لابی امارات برای تشدید حملات علیه ایران
روزنامه آمریکایی نوشت در حالی که اکثر کشورهای منطقه بهدنبال کاهش تنشها پیرامون ایران هستند، شیخنشینان اماراتی از آمریکا خواستند که «اقدامات قاطعتری» علیه ایران انجام دهد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که مقامات اماراتی خواستار اقدام نظامی گستردهتر آمریکا علیه ایران
شدهاند.
بر اساس گفتههای این منابع، برخی کشورها مانند امارات متحده عربی در روزهای اخیر با لابیگریهای خود از ترامپ خواستهاند تا اقدام قاطعتری علیه ایران انجام دهد.
پیش از این رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ با انتشار پیامی در تروثسوشال مدعی شده بود که کشورهای خاورمیانه از او خواستند که به منظور دستیابی به توافق با ایران، حملات گستردهتر را
متوقف کند.
به گزارش فارس، آسوشیتدپرس نیز گزارش داده که عربستان سعودی ضمن هشدار درباره حملات تلافیجویانه ایران، در پشتپرده تلاشهایی برای ممانعت از تشدید درگیریها کرده است.
شیخنشینان اماراتی در طول تجاوز نظامی علیه ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مواضع خصمانهتری اتخاذ کردهاند.