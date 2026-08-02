رسانه کرهای: ثبت جهانی الموت فرصتی برای بازخوانی جایگاه واقعی این دژ تاریخی در تمدن ایران است
قزوین- خبرنگار کیهان:
همزمان با بازتاب جهانی ثبت «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در فهرست میراث جهانی یونسکو، رسانه انگلیسیزبان کرهجنوبی در گزارشی ویژه، این رویداد را فرصتی برای معرفی چهره واقعی و تاریخی الموت فراتر از روایتهای عامهپسند دانست.
این رسانه در گزارشی که همزمان با برگزاری چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان منتشر شد، نوشت که کمیته میراث جهانی یونسکو با ثبت مجموعه «قلعه الموت و شش استحکامات وابسته» در فهرست میراثجهانی، شمار آثار ثبتشده ایران را به ۳۰ اثر رساند.
به نوشته این رسانه، پرونده ثبتشده شامل شبکهای از هفت دژ تاریخی در رشتهکوه البرز و استان قزوین است که میان سدههای یازدهم تا سیزدهم میلادی بهعنوان سامانه یکپارچه دفاعی و مدیریتی فعالیت میکردند. این استحکامات با بهرهگیری هوشمندانه از توپوگرافی کوهستان، صخرههای طبیعی، مسیرهای ارتباطی و سامانههای پیشرفته مدیریت آب طراحی شده بودند؛ ویژگیهایی که یونسکو آنها را از عوامل برجسته ارزش جهانی این مجموعه برشمرده است.
با اشاره به پیشینه تاریخی الموت تاکید میکند که این مجموعه از اواخر قرن یازدهم تا میانه قرن سیزدهم میلادی، مرکز سیاسی، اداری و فکری دولت نزاری اسماعیلی بود. این گزارش همچنین با استناد به ارزیابی یونسکو مینویسد کتابخانه الموت در آن دوران دانشمندانی از سراسر جهان اسلام را جذب کرد و در پیشرفت دانشهایی همچون نجوم، پزشکی و فلسفه نقش داشت.
نکته محوری گزارش این رسانه کرهای، تغییر زاویه نگاه به الموت است. افسانههای مربوط به «حشاشین» و حسن صباح شناخته شده، اما ثبت جهانی یونسکو فرصتی فراهم کرده است تا این مجموعه بهعنوان چشمانداز فرهنگی ارزشمند و نمونهای ممتاز از پیوند معماری، محیط طبیعی، اندیشه، دانش و سازمان اجتماعی در ایران قرون میانه شناخته شود.