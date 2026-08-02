وحدت اسلامی، سرمایه ماندگار توسعه و اقتدار شهرستان
تالش- خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش به مناسبت روز نماز جمعه با حضور در مسجد محمدیه اهل سنت این شهرستان، ضمن تجلیل از امام جمعه و اعضای ستاد اقامه نماز جمعه، وحدت و همدلی میان شیعه و سنی را از مهمترین سرمایههای اجتماعی شهرستان دانست و بر نقش این انسجام در پیشبرد اهداف نظام و توسعه منطقه تأکید کرد.
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، به مناسبت روز نماز جمعه با حضور در مسجد محمدیه اهل سنت این شهرستان، از حجتالاسلام حسین خانیپور، امام جمعه اهل سنت تالش و اعضای ستاد اقامه نماز جمعه با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد. در این دیدار که با حضور رئیس دادگستری، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تالش برگزار شد، فرماندار تالش با اشاره به جایگاه ارزشمند وحدت اسلامی در شهرستان عنوان داشت: تالش همواره جلوهای ماندگار از همبستگی، همدلی و وحدت میان آحاد مردم بوده و این سرمایه ارزشمند، برگرفته از تاریخ کهن و غنی تالشان و آرمانهای والای انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب
است.
وی با قدردانی از نقش برادران و خواهران اهل سنت در دفاع از میهن اسلامی افزود: مردم اهل سنت در کنار سایر هموطنان، در دفاع از کشور جانفشانی کرده و در طول سالهای پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و انقلاب کردهاند که این ایثارها، نماد وحدت و انسجام ملی است.
جمشیدی سهساری همچنین با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی تصریح کرد: دولت وفاق ملی با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب را در مسیر پیشرفت و توسعه کشور دنبال میکند.
در ادامه، حجتالاسلام حسین خانیپور، امام جمعه اهل سنت مسجد محمدیه تالش، با تأکید بر اینکه مبنای حرکت انقلاب اسلامی، آموزههای نورانی قرآن کریم و شکلگیری امت واحده اسلامی است، عنوان داشت: وحدت، همدلی و تمسک به کتاب الهی، رمز عزت و پیشرفت جامعه اسلامی است.
وی همچنین از خدمات و اقدامات مسئولان شهرستان در اجرای طرحهای زیربنایی و عمرانی قدردانی کرد و تداوم همکاری و همافزایی میان مسئولان و مردم را زمینهساز توسعه هرچه بیشتر شهرستان تالش
دانست.
در پایان، فرماندار تالش با اهدای لوح سپاس از امام جمعه اهل سنت و اعضای ستاد اقامه نماز جمعه مسجد محمدیه به پاس تلاشهای آنان در ترویج فرهنگ نماز، تقویت وحدت اسلامی و ارتقای همبستگی اجتماعی تقدیر کرد.