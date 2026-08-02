اراک- خبرنگار کیهان:

سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان مرکزی بر ضرورت تحول در آموزش‌های مهارتی در این مرکز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان اراک، ابراهیم آقامحمدی با تاکید بر ضرورت تحول در آموزش‌های مهارتی گفت: این دانشگاه باید با شناسایی نیازهای واقعی صنعت و بازار کار، به حلقه اتصال آموزش، تولید و اشتغال تبدیل شود و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایفا کند.

وی خدمت در عرصه علم، آموزش و تربیت نیروی انسانی را توفیقی الهی دانست و از اعتماد مسئولان دانشگاه و مدیران ارشد استان قدردانی کرد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان مرکزی با اشاره به تحولات سریع جهان امروز اظهار کرد: توسعه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، صنعت نسل چهارم و تغییرات گسترده در بازار کار، شیوه‌های سنتی آموزش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است و در چنین شرایطی، نظام آموزشی زمانی موفق خواهد بود که فاصله میان آموزش، مهارت، صنعت و اشتغال را به حداقل برساند.

آقامحمدی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور افزود: بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه هفتم پیشرفت، تربیت نیروی انسانی ماهر، ارتقای مهارت‌های شغلی و پاسخگویی نظام آموزشی به نیازهای واقعی جامعه از اولویت‌های اساسی کشور است و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی نیز با همین مأموریت تأسیس شده است. وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه مهارت‌محور کشور، وظیفه دارد این سیاست‌ها را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل کرده و حلقه اتصال میان آموزش، اشتغال، صنعت و تولید باشد. سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات گفت: وجود صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی و مراکز خدماتی، فرصت کم‌نظیری برای توسعه آموزش‌های مهارتی ایجاد کرده و دانشگاه باید به بازوی علمی و مهارتی توسعه استان تبدیل شود.

وی افزود: نیازهای واقعی صنعت، تولید، خدمات و بازار کار باید به صورت مستمر شناسایی شده و دوره‌های آموزشی متناسب با این نیازها طراحی و بازنگری شوند.

آقامحمدی توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های اقتصادی استان را از مهم‌ترین رویکردهای مدیریتی خود عنوان کرد و گفت: ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت، شرط موفقیت آموزش‌های مهارتی است و دانشجویان باید در طول دوران تحصیل با محیط واقعی کار آشنا شده و مهارت‌های مورد نیاز بازار را فرا بگیرند. وی در ادامه شش محور اصلی برنامه‌های مدیریتی خود را تشریح کرد و گفت: ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان، حمایت از نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان، تقویت فرهنگ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همچنین توجه ویژه به سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی، مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی دانشگاه خواهد بود. سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان مرکزی تأکید کرد: موفقیت دانشگاه زمانی معنا پیدا می‌کند که فارغ‌التحصیلان آن بتوانند جایگاه مناسبی در بازار کار به دست آورند؛ از این رو توسعه آموزش‌های کارآفرینی، مهارت‌های شغلی، آموزش‌های مکمل و حمایت از ایده‌های نوآورانه دانشجویان با جدیت دنبال خواهد شد. وی با بیان اینکه آموزش مهارت بدون توجه به اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و هویت ایرانی- اسلامی نمی‌تواند توسعه‌ای پایدار ایجاد کند، افزود: فعالیت‌های فرهنگی نیز بخش جدایی‌ناپذیر مأموریت دانشگاه است.

آقامحمدی همچنین سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی دانشگاه دانست و اظهار کرد: شیوه مدیریت در این دانشگاه بر پایه مشارکت، پاسخگویی، احترام متقابل و بهره‌گیری از خرد جمعی خواهد بود و از همه استادان، کارکنان، دانشجویان، صنعتگران و صاحب‌نظران برای ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کنیم.