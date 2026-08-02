دود آتشافروزی ترامپ در غرب آسیا از واشنگتن بلند شد!
آتشسوزی گسترده و بیسابقه در ایالت واشنگتن آمریکا، هزاران هکتار از اراضی منطقه را تحت تأثیر قرار داده، فرماندار وضعیت اضطراری اعلام کرده و دستور تخلیه منطقه نیز صادر شده است و این در حالی است که رهبر این کشور مشغول آتشافروزی در غرب آسیاست!
در حالی که دولت آمریکا مشغول آتشافروزی در غرب آسیاست و میلیاردها دلار از پول مالیاتدهندگان این کشور در جنگ با ایران دود شده و به هوا رفته است، آتشسوزیهای جنگلی بیسابقه در بخشهایی از ایالت واشنگتن منجر به اعلام وضعیت اضطراری و صدور دستور تخلیه برای هزاران نفر از ساکنان مناطق وسیعی از شهر «اسپوکن» در این ایالت شده است. گزارش شبکه خبری «انبیسینیوز» حاکی است آتشسوزی جنگلی پیشرونده ناشی از وزش بادهای شدید و گرمای هوا در بخشهایی از ایالت واشنگتن، شمالغربی شهر «اسپوکن» را درنوردید و سپس با رسیدن به رودخانه این شهر سبب تخلیه هزاران نفر از منطقه شده است. این آتشسوزی که از حدود ظهر شنبه به وقت محلی آغاز گردید به سرعت به سمت مناطق شمال و شرق شهر اسپوکن گسترش یافته و منجر به فرار ساکنان شهر از خانههای خود شده است. «جسیکا واتسون» سخنگوی اداره منابع طبیعی ایالت واشنگتن با بیان اینکه در نتیجه آتشسوزی یادشده برخی بناها و سازهها نابود شدهاند، خاطرنشان کرد که هنوز آمار دقیقی از شدت خسارت در دست نیست و افزود: آتشنشانان بهدلیل وزش باد هیچ کنترلی بر آتش نداشتند.
به گزارش ایرنا به نقل از «انبیسینیوز» شرکت برق این منطقه (Avista) نیز همزمان اعلام کرده است که بهدلیل افزایش خطر آتشسوزی، خاموشیهای ایمنی را به اجرا درآورده است. باب فرگوسن فرماندار ایالت واشنگتن نیز روز شنبه پس از افزایش غیرمعمول دما و وزش بادهای شدید که آتشسوزیهای بیسابقه را در سراسر این ایالت تقویت کرده، وضعیت اضطراری اعلام کرد. روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز هم درباره این آتشسوزی نوشته است: بیش از ۱۲ آتشسوزی جنگلی در ایالت واشنگتن، مردم را مجبور به تخلیه کرد. به نوشته این روزنامه آتشسوزی نزدیک به ۲۵۰هزار هکتار از اراضی را تحت تأثیر قرار داد. طبق گزارشها، بخشهای بزرگی از شهرستان اسپوکن تحت بالاترین سطح دستور تخلیه، یعنی سطح ۳ قرار دارد و مقامات از ساکنان منطقه خواستند که فوراً آنجا را ترک کنند. ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز دود غلیظ و آسمان نارنجی را نشان میدهد. براساس اعلام اداره منابع طبیعی ایالت واشنگتن، فصل آتشسوزیهای جنگلی بیسابقه در این منطقه بروز کرده که بخشی از آن ناشی از خشکسالی و گرما است. طبق اعلام وزارت منابع طبیعی واشنگتن، بیش از یکهزار آتشسوزی در سال جاری میلادی رخ داده است که حدود ۴۲۵هزار هکتار از اراضی را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، سرویس ملی هواشناسی دیروز شنبه برای بخشهای وسیعی از شرق واشنگتن و شمالشرقی اورگان هشدار «وضعیت بسیار خطرناک» صادر کردند.