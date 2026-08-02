مخالفت 76 درصدی ژاپنیها با استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در کشورشان
نتایج یک نظرسنجی در ژاپن از حمایت اکثریت شرکتکنندگان از اصول غیرهستهای و مخالفت با استقرار تسلیحات هستهای آمریکا در این کشور حکایت دارد.
به گزارش مهر، خبرگزاری ژاپنی کیودو، یکشنبه، به نقل از نتایج یک نظرسنجی سراسری گزارش داد ۷۶درصد از مردم ژاپن از حفظ سه اصل غیرهستهای این کشور حمایت میکنند. این سه اصل عبارتاند از نداشتن سلاحهای هستهای، نساختن این سلاحها و عدم صدور مجوز استقرار آن در خاک ژاپن. این اصول، ژاپن را متعهد میکند سلاح هستهای در اختیار نداشته باشد، آن را تولید نکند و اجازه ورود سلاحهای هستهای به قلمرو یا آبهای سرزمینی خود را ندهد. همچنین ۷۷درصد از پاسخدهندگان معتقدند ژاپن نباید به سیاست اشتراک هستهای روی آورد، ترتیبی که براساس آن آمریکا سلاحهای هستهای خود را در ژاپن مستقر میکند. در بخش دیگری از نظرسنجی، درباره اقدامات اخیر آمریکا سؤال شد که ۹۰درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالف هستند.