معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: در معاملات انجام‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های واسط مانند دیوار و شیپور، فروشندگان نباید صرفاً براساس تصویر رسید بانکی، کالا را تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار داشت: در معاملات انجام‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های واسط مانند دیوار و شیپور، فروشندگان نباید صرفاً براساس تصویر رسید بانکی، کالا را تحویل دهند زیرا این رسیدها به‌راحتی قابل جعل هستند. مختاررضایی افزود: ملاک معامله، مشاهده واریز قطعی وجه در حساب بانکی است. به ادعای انتقال وجه از طریق شبا و واریز مبلغ در ساعات آینده اعتماد نکنید و تا زمان اطمینان از دریافت وجه، کالا را تحویل ندهید. وی توصیه کرد که مردم گزارش موارد مشکوک را به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.