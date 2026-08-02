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کد خبر: ۳۳۵۳۳۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
سرویس کیهان » اخبار
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هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با رسید جعلی در خرید‌های آنلاین

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: در معاملات انجام‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های واسط مانند دیوار و شیپور، فروشندگان نباید صرفاً براساس تصویر رسید بانکی، کالا را تحویل دهند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار داشت: در معاملات انجام‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های واسط مانند دیوار و شیپور، فروشندگان نباید صرفاً براساس تصویر رسید بانکی، کالا را تحویل دهند زیرا این رسیدها به‌راحتی قابل جعل هستند. مختاررضایی افزود: ملاک معامله، مشاهده واریز قطعی وجه در حساب بانکی است. به ادعای انتقال وجه از طریق شبا و واریز مبلغ در ساعات آینده اعتماد نکنید و تا زمان اطمینان از دریافت وجه، کالا را تحویل ندهید. وی توصیه کرد که مردم گزارش موارد مشکوک را به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

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