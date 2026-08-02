۸۵۰ زندانی بدهکار مالی همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید آزاد شدند

رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: همزمان با مراسم وداع تاریخی رهبر شهید انقلاب زمینه آزادی ۸۵۰ زندانی بدهکار مالی در سراسر کشور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در آستانه اربعین حسینی هموطنانی که توفیق تشرف به عتبات عالیات را نداشته‌اند بر حسب خواسته قلبی محبوب ملت ایران حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(ره) که در برهه‌های مختلف با حمایت مستقیم و ضمنی موضوع آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش حداکثری بدهکاران مالی گرفتار بند را مطرح و طی ۲۱ سال گذشته با واریز مبالغ ریالی به حساب ستاد دیه همیار این اقشار ضعیف بودند، جلوه‌ای دیگر از ارادت و همراهی با آرمان‌های آن امام شهید را به نمایش گذاشته و در اقدمات خودخوش با لبیک به پویش «استخلاص به تأسی از آقای شهید ایران» زمینه‌ساز آزادی جمع بسیاری از مردان و زنان این سرزمین شدند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به صرف تنگدستی در تسویه دیون شخصی رهسپار ندامتگاه‌های کشور شده بودند.

رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با تقدیر از این اقدام خداپسندانه، گفت: طبق آخرین آمار استعلام شده هم‌اکنون ۲۱هزار و ۹۴ زندانی جرایم غیرعمد در سطح زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که در ایام پایانی ماه صفر و به تبعیت از رهبر شهید امت اسلامی از عموم خیرین خداجو دعوت می‌شود برای کاهش این جمعیت یادشده همیار ستاد مردمی دیه باشند.

سید اسدالله جولایی یادآور شد: پیش از این همزمان با مراسم وداع تاریخی و بدرقه ده‌ها میلیونی رهبر شهید انقلاب ظرف مدت یک هفته زمینه آزادی ۸۵۰ زندانی بدهکار مالی در سراسر کشور فراهم شد که قابل اعتناست بسیاری از شکات و طلبکاران خصوصی به‌دلیل تأثیرات خود از شهادت امام خامنه‌ای(ره) در مسیر آزادی و طی مراحل رسیدگی بیشترین همیاری را با گذشت‌های بعضاً چند میلیاردی خود داشتند و نقش مهمی در تعجیل شرایط آزادی افراد گرفتار حبس ایفا کردند.