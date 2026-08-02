رونمایی از سرمربیان تیمهای لیگ برتری لیگ بدون خارجیها؛ آزمون بزرگ مربیان ایرانی است
سرویس ورزشی-
با رونمایی از سرمربی صنعت نفت آبادان تکلیف 18 سرمربی حاضر در بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال مشخص شد.
باشگاههای مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتبال در سالهای گذشته عمدتاً به عقد قرارداد با سرمربیان خارجی تمایل نشان میدادند. تراکتور تبریز که به ندرت با مربیان ایرانی مذاکره میکرد و پرسپولیس بهجز یحیی گلمحمدی و وحید هاشمیان، همه سرمربیان خود از سال 1394 را از میان گزینههای خارجی برگزید. استقلال هم در سالهای اخیر، در میان مربیان ایرانی خود تنها با فرهاد مجیدی و جواد نکونام مدعی جدی قهرمانی بود و با مجیدی بدون اینکه شکستی متحمل شود، بر قله فوتبال ایران ایستاد. سپاهان نیز در سالهای گذشته از سرمربیانی چون ژوزه مورایس و پاتریس کارترون بهره بُرد و تنها جامهای خود بعد از سال 1400 را با این مربیان تجربه کرد.
علاوه بر مربع مدعیان، باشگاههایی چون فولاد و استقلال خوزستان یا گلگهر سیرجان در سالهای گذشته با سرمربیان خارجی وارد لیگ برتر شدند و بعضاً به توفیقهایی دست یافتند. تیمهایی چون ذوبآهن اصفهان، ملوان بندر انزلی و پیکان نیز سابقه استفاده از مربی خارجی را در کارنامه دارند. امسال اما شرایط برای فوتبال ایران کاملاً متفاوت پیش میرود. با توجه به مشکلات مالی باشگاهها و شرایط منطقه، عقد قرارداد با سرمربیان خارجی از دستور کار خارج شد. امسال استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور با سرمربیان داخلی در لیگ بیستوششم شرکت میکنند و به ترتیب سهراب بختیاریزاده، مهدی تارتار، محرم نویدکیا و محمد ربیعی را بهعنوان سرمربیان خود انتخاب کردهاند. فولاد خوزستان هم به همکاری با حمید مطهری ادامه میدهد و مهدی رحمتی روی نیمکت گلگهر مینشیند. در صنعت نفت نیز محمد نوری روی نیمکت مینشیند و سرمربیگری را برای اولین بار تجربه میکند.
از میان مربیان لیگ برتری تنها عبدالله ویسی و ساکت الهامی سابقه قهرمانی در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی را در کارنامه دارند. استقلال خوزستان با ویسی در لیگ برتر 95-1394 به مقام قهرمانی رسید و الهامی با نساجی و تراکتور، قهرمانی جام حذفی را تجربه کرده است. البته زارع، سعید دقیقی، پیروز قربانی و فراز کمالوند تاکنون جام قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال را فتح کردهاند، اما نتوانستند این موفقیت را در لیگ برتر تکرار کنند. دیروز صنعت نفت آبادان از محمد نوری به عنوان سرمربی رونمایی کرد تا تکلیف 18 سرمربی حاضر در این رقابتها مشخص شود. سرمربیان تیمهای حاضر در فصل آینده لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
استقلال: سهراب بختیاریزاده، تراکتور تبریز: محمد ربیعی، سپاهان اصفهان: محرم نویدکیا، گلگهر سیرجان: مهدی رحمتی، چادرملوی اردکان: سعید اخباری، پرسپولیس: مهدی تارتار، فولاد خوزستان: حمید مطهری، فجر سپاسی شیراز: رسول خطیبی، خیبر خرمآباد: فراز کمالوند، ملوان بندر انزلی: مازیار زارع، استقلال خوزستان: امیر خلیفه اصل، پیکان: ساکت الهامی، آلومینیوم اراک: پیروز قربانی، شمسآذر قزوین: وحید رضایی، ذوبآهن اصفهان: عبدالله ویسی، نساجی مازندران: مجتبی حسینی، مس شهر بابک: قاسم شهبا، صنعت نفت آبادان: محمد نوری. بیستوششمین دوره لیگ برتر از 23 مرداد آغاز میشود.
لیگ بدون خارجیها؛ آزمون بزرگ مربیان ایرانی
لیگ برتر فوتبال ایران در حالی آغاز می شود که این فصل یک تفاوت اساسی با سالهای گذشته دارد؛ روی نیمکت هیچ یک از تیمها سرمربی خارجی دیده نمیشود. اتفاقی که شاید در نگاه نخست محصول مشکلات اقتصادی باشگاهها، افزایش هزینههای ارزی و شرایط خاص منطقه باشد، اما از زاویهای دیگر میتواند به مهمترین فرصت فوتبال ایران در یک دهه اخیر تبدیل شود. سالها هرگاه بحث اعتماد به مربیان جوان ایرانی مطرح میشد، پاسخ مدیران باشگاهها روشن بود؛ گزینه خارجی مطمئنتر است. همین نگاه باعث شد بسیاری از مربیان مستعد، فرصت حضور در سطح اول فوتبال کشور را از دست بدهند یا تنها در شرایط بحرانی به نیمکت تیمها برسند. امروز اما معادله تغییر کرده است. این بار هیچ سایهای از مقایسه با مربیان خارجی وجود ندارد و میدان رقابت کاملاً در اختیار مربیان ایرانی است.
این فصل، بیش از آنکه لیگ باشگاهها باشد، لیگ اثبات توانایی مربیان داخلی است. مربیان جوان باید نشان دهند که دانش روز، جسارت در تصمیمگیری و ارائه فوتبال تهاجمی، صرفاً ویژگی مربیان خارجی نیست. اگر از این فرصت استفاده نکنند، شاید دوباره با باز شدن درهای فوتبال ایران به روی گزینههای خارجی، سالها در انتظار چنین فرصتی بمانند.
فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به موفقیت مربیان خود نیاز دارد. موفقیت آنها فقط یک دستاورد فردی نیست؛ میتواند آغاز تغییر یک نگرش باشد. نگرشی که سالها کیفیت را در خارج از مرزها جستوجو میکرد. لیگ پیش رو، آزمونی بزرگ برای نسلی از مربیان ایرانی است که حالا دیگر هیچ بهانهای برای دیده نشدن ندارند.