مداخله دولت ژاپن در بازار برای مهار نوسانات ارزی
بانک مرکزی ژاپن با همکاری آمریکا، در بازار ارز مداخله کرده تا از کاهش بیشتر ارزش ین و در نتیجه نوسانات بازارهای مالی جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، اقتصاد ژاپن، بهعنوان یکی از قدرتهای منطقه که طی ماههای اخیر تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران قرار گرفته، پس از دستوپنجه نرم کردن با بحران انرژی که همچنان ادامه دارد؛ اکنون با خطر سقوط غیرقابل مهار ارزش ین، که در چهار دهه گذشته بیسابقه بوده، مواجه شده و برای گریز از این مهلکه، دست به دامان آمریکا شده است.
تارنمای خبری ژاپن تایمز در این باره نوشت: «دو مقام دولتی ژاپن اعلام کردند که ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، امروز اعلام میکند که توکیو و واشنگتن اقدامات مشترکی را در بازار ارز برای جلوگیری از سقوط ارزش ین، که طی ۴۰ سال گذشته به پایینترین سطح خود رسیده، به اجرا میگذارند.»
بنابراین گزارش، ژاپن هماکنون با کاهش شدید ارزش ین مواجه است؛ بهطوری که هر دلار آمریکا برابر با 158 و 18 صدم ین معامله میشود. وزارت دارایی ژاپن در حالی این اقدام را اعلام کرد که به گفته منابع بازار، دور جدیدی از خرید ین توسط مقامات ژاپنی و آمریکایی آغاز شده است.
این اقدام، نخستین مداخله مشترک دو کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون محسوب میشود که هدف آن تقویت واحد پول ژاپن است؛ واحد پولی که اکنون به پایینترین سطح خود در برابر دلار از سال ۱۹۸۶ رسیده است. بحرانی بودن کاهش ارزش پول ژاپن به اندازهای است که آمریکا خود را برای خرید دهها میلیارد دلار ین آماده کرده است.
مداخله آزادترین اقتصاد جهان در بازار
ژاپن تایمز در این باره نوشت: اسکات بسنت؛ وزیر خزانهداری آمریکا، در جلسه روز جمعه گذشته کابینه دولت آمریکا، در دفترچه یادداشت خود فهرستی با عنوان «کارهایی که باید انجام شود» داشت که در آن نوشته شده بود؛ «خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن (JPY).»
یک منبع آگاه درباره مداخله آمریکا برای جلوگیری از کاهش ارزش ین ژاپن گفت که وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه گذشته به تعدادی از بانکها اطلاع داده بود که ممکن است در بازار ین مداخلهای صورت گیرد و از آنها خواسته بود «برای اقدامات آینده آماده باشند.»
گفتنی است؛ مداخله ژاپن در بازار ارز در حالی است که این کشور درگیر جنگ نیست و صرفاً اقتصادش از تبعات تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تاثیر گرفته است اما در ایران، مابین دو جنگ و در وضعیت فوق حساس پس از جنگ 12روزه، دولت تصمیم به آزادسازی یا به تعبیر بهتر، رهاسازی بازار ارز گرفت که تبعات جبرانناپذیری داشته و این سیاست همچنان ادامه دارد!
پشت پرده مداخله اورژانسی آمریکا و ژاپن
از سوی دیگر، این روزها برخی گمانهزنیها از زبان رسانههای غربی مطرح میشود که علت تردید آمریکا در حمله به ایران کمبود تسلیحات است. اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به هزینههای سرسامآور این کشور در حوزه نظامی، این فرضیه میتواند بهطور جدی مورد تردید باشد و باید علت را در اتفاقات بازار ارز ژاپن جستوجو کرد.
به اعتقاد این صاحبنظران، به نظر میرسد اصل ماجرای عقبنشینی ترامپ از تجاوز به زیرساختهای کشور، ریسک بزرگی به نام Unwind Carry Trade باشد. ژاپن همواره بزرگترین خریدار اوراق قرضه آمریکا و مهمترین مسیر تأمین مالی خارجی برای این کشور بوده است. اگر به هر دلیلی، از جمله تنشهای غرب آسیا و افزایش قیمت نفت، ارزش ین تضعیف شود، جریان فروش ین (کمبازده) و خرید داراییهای دلاری (پربازده و جذاب) که Carry Trade نام دارد، بهصورت گسترده، بینظم و آبشاری اتفاق میافتد.
در این صورت، بانک مرکزی ژاپن برای جلوگیری از بحران مالی ناچار میشود نرخ بهره این کشور را افزایش دهد و این اقدام، هزینه استقراض آمریکا را بهطور سرسامآوری افزایش میدهد. باید توجه داشت که حجم بدهی در اقتصاد آمریکا فوقالعاده بالاست و حتی یک درصد افزایش در هزینه استقراض، گرداب بدهی این کشور را بهگونهای تشدید میکند که میتواند به بحران مالی منجر شود.
در چنین شرایطی، تنها راه موجود، تضعیف دلار در برابر ین است؛ اما پیش از انجام این اقدام خطرناک، راهکار دیگری نیز وجود دارد. فدرال رزرو، در هماهنگی با بانک مرکزی ژاپن، اقدام به فروش یورو و خرید ین میکند. با این اقدام، علاوه بر تقویت ین، بدون چاپ یا تضعیف دلار، از آبشاری شدن
Carry Trade نیز جلوگیری میشود.
هنگامی که بحران مالی رخ میدهد، داراییهای پربازده به فروش نمیرسند، بلکه داراییهایی فروخته میشوند که نقدشوندگی بیشتری دارند. اگر ژاپن دچار بحران شود، نخستین داراییهایی که میتوانند به فروش برسند، داراییهای دلاری هستند؛ موضوعی که بهسرعت هزینه استقراض در اقتصاد آمریکا را افزایش داده و این کشور را با سرعت بیشتری در گرداب بدهی فرو میبرد.