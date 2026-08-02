اختلال در عرضه خاورمیانه چشمانداز قیمت نفت را افزایشی کرد
تحلیلگران پیشبینی میکنند که با تداوم اختلال در عرضه خاورمیانه، قیمت نفت همچنان افزایشی خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، براساس نظرسنجی رویترز از ۳۱ اقتصاددان و تحلیلگر در ماه ژوئیه، پیشبینی میشود میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۲۶ به ۸۵ دلار و ۲۲ سنت برای هر بشکه برسد، درحالیکه این رقم در ماه ژوئن ۸۴ دلار و ۵۰ سنت بهازای هر بشکه پیشبینی شده بود. در همین حال، پیشبینی میشود میانگین نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا به ۸۰ دلار و ۱۴ سنت برای هر بشکه برسد که نسبت به پیشبینی ۷۹ دلار و ۴۹ سنت در ماه ژوئن افزایش یافته است. میانگین قیمت نفت خام آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بهترتیب ۸۷ دلار و سه سنت و ۸۲ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه را ثبت کرده است. بر اساس نظر تحلیلگران، تداوم اختلال در عرضه خاورمیانه، قیمت نفت همچنان افزایشی خواهد بود.
مهمترین عامل افزایش قیمت نفت
«توبیاس کلر»؛ تحلیلگر مؤسسه «یونی کردیت»، گفت: «صرف ریسک ژئوپلیتیک مربوط به درگیریهای خاورمیانه همچنان مهمترین عامل افزایش قیمت نفت است و احتمال میرود تداوم تنشها در نیمه دوم سال جاری به نوسان قیمتها دامن بزند.» «توماس وایبیرک»؛ تحلیلگر بانک نورد/البی، گفت: از آنجا که اقتصاد جهانی بهشدت تحتتأثیر بحران انرژی قرار گرفته، بهبود سریع و قابل توجه تقاضا، صرفنظر از پرشدن دوباره ذخیرهسازیها، همچنان بعید به نظر میرسد.
بحران تنگه هرمز، در حالی بر بازار سوخت جهان تاثیر میگذارد که به نوشته مجله تایم؛ سوختهای فسیلی جایگزین فوری ندارند.
ذخایر نفتی چین هم ته کشید
کاهش ذخایر نفتی، چشمانداز قیمت نفت را صعودی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس؛ آمارهای جدید نشان میدهد که ذخایر نفت خام «سینوپک»؛ بزرگترین پالایشگر نفت جهان، اکنون بهسرعت در حال کاهش است.
خرید نفت چینیها در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته که کمترین میزان خرید نفت در حدود یک دهه گذشته است. البته چین، در ماههای قبل از آن، خرید نفت خود را به شدت افزایش داده بود. با اینحال، آمارهای بلومبرگ هم نشان داده که در چند ماه اخیر ذخایر نفتی چین ۵۴ میلیون بشکه کم شده است. ذخایر راهبردی نفت خام آمریکا هم که برای کنترل شوکهای نفتی جهان ایجاد شده تنها هفت میلیون بشکه با کف عملیاتی آن فاصله دارد و به ۳۰۷ میلیون بشکه رسیده است.
«شوبهام گارگ»؛ رئیس هیئتمدیره شرکت کانادایی اکتشاف نفت پروسپریا انرژی، گفت: «از آنجاییکه حاشیه سود پالایش یعنی تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل با قیمت نفت خام بالاست و تقاضای زیادی برای فرآوردههای نفتی هم وجود دارد؛ انتظار میرود خرید نفت خام چین همچنان افزایش یابد و در نتیجه از قیمت جهانی نفت حمایت کند».