تا پایان عمر ما، ایران یک ابرقدرت جهانی باقی خواهد ماند
در ادامه اعترافات سریالی کارشناسان و مجریان مطرح غربی به اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران، «تاکر کارلسون» مجری برجسته و سرشناس آمریکایی در یک مصاحبه و تحلیل جنجالی، اذعان کرد که سیاستها و اقدامات واشنگتن عملاً ایران را به یک «ابرقدرت جهانی» تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار کیهان، کارلسون با اشاره به اقتدار و تسلط بیچونوچرای ایران بر تنگه هرمز تأکید کرد: «تا پیش از این، هیچکس کنترل کاملی بر این منطقه نداشت، اما حالا ایران به این نتیجه رسیده و دریافته که حتی ایالات متحده هم توانایی متوقف کردن و بستن راه آنها را ندارد.»
این مجری مطرح آمریکایی با لحنی کنایهآمیز به اشتباهات محاسباتی دولت آمریکا اشاره کرد و افزود: «از این به بعد، تاخیرها، عوارض ناوبری، اسکورت کشتیها و تمامی این مسائل برقرار خواهد بود، چون وقتی آمریکا نمیتواند جلوی ایران را بگیرد، هیچ کشور دیگری هم ریسک مواجهه با ایران را نخواهد
پذیرفت.
ما عملاً ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کردهایم و دستکم تا پایان عمر ما، ایران یک ابرقدرت منطقهای و جهانی باقی
خواهد ماند.»