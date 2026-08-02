خانه سینما بهجای توجه به معیشت هنرمندان نگران چهرههای ضدامنیتی شد!
مدیران خانه سینما بهجای پیگیری مشکلات صنفی و معیشتی هنرمندان، وکیلمدافع معدود چهرههایی شدند که بهخاطر مواضع ضدملی و ضدانقلابی یا انتشار محتویات کذب به نهادهای قضائی فراخوانده میشوند!
در شرایطی که عموم اهالی شریف و زحمتکش سینما با معضلات معیشتی و معوقات اقتصادی دست به گریبان هستند، افراد حاکم بر خانه سینما در اقدامی آشکارا سیاسی و مبتذل، بهجای پیگیری رفاه هنرمندان، بار دیگر اولویتهای صنفی را فدای بازیهای سیاسی کردند و وکیلمدافع جمعی از چهرههای وطنفروش شدند!
طیف سیاستزده حاکم بر خانه سینما در نامهای خطاب به رئیسجمهور، بهجای مطالبهگری برای رفع مشکلات معیشتی بدنه سینما، نگران مواجهه قانونی نهادهای امنیتی و قضائی با عناصر ضدامنیتی شده است.
گردانندگان این نهاد در این نامه با ادبیاتی طلبکارانه و تحت پوشش شعارهایی چون «وحدت ملی»، خواستار توقف احضارها و برخورد قضائی با معدود سینماگرانی شدهاند که اقداماتشان مستقیماً علیه امنیت ملی و در راستای تقویت جبهه دشمن بوده است!