سپاه در دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه با صدور بیانیه‌ای، خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهید اسماعیل هنیه، قطعی و پاسخ به این جنایت‌های بزرگ، را سخت و کوبنده قلمداد و با تاکید بر اینکه توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هم اکنون شکست خورده است تصریح کرده است: راه شهید هنیه، راه عزت، کرامت و آزادگی است و این راه تا تحقق کامل آرمان‌های فلسطین و نابودی غاصبان قدس شریف، تداوم خواهد یافت. ما به جهانیان نوید می‌دهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خلل‌ناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهائی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیک‌تر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، شهادت این رهبر فرزانه را موجب تقویت عزم راسخ و اراده پولادین ملت فلسطین و رزمندگان حماس برای ادامه راه پرافتخار او، تعمیق گفتمان مقاومت و فراگیر شدن موج حمایت از فلسطین در اقصی نقاط عالم دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران- در حالی که مهمان رسمی مراسم تحلیف رئیس‌جمهور اسلامی ایران بود- جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری ایران اسلامی بود.

این بیانیه می‌افزاید: با گذشت دو سال از جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیخ اسماعیل هنیه، و تداوم نسل‌کشی و افزایش جنایت‌های قرون وسطایی صهیونیست‌ها در غزه و گسترش جنگ و جنایت به جنوب لبنان و سپس آغاز جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با همراهی رئیس‌جمهور پلید و اهریمن‌صفت آمریکا و ارتش تروریستی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمانی ماهیت تروریستی و جنایتکارانه این رژیم بر همگان آشکار شده است. استمرار حمایت‌ همه‌جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی و نیز همنوایی و همدستی دولت‌های مرتجع منطقه‌ای از این رژیم، آنها را تبدیل به شرکای جنایات ارتکابی نموده و مسئولیت بین‌المللی آنها به‌خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را یادآوری و مورد تاکید قرار می‌دهد. به گزارش تسنیم، این بیانیه درهم آمیختن خون‌های مطهر شهیدان ایرانی و فلسطینی در راه آزادی قدس شریف و دفاع از آرمان‌های اسلامی به ویژه قائد شهید امت، امام سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف)، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت را ضامن اتحاد مقدس مسلمین در برابر مستکبرین توصیف و تصریح کرده است: امروز گفتمان مقاومت ضد‌سلطه و ضدصهیونیستی در عرصه بین‌المللی به پویایی و تاثیرگذاری کم‌نظیری دست یافته است. امواج خروشان بیداری و حمایت از ملت مظلوم فلسطین در سراسر جهان، در قالب اعتراضات گسترده و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، نشان از آن دارد که وجدان‌های بیدار جهانی، فریب تبلیغات فریبنده مدعیان دروغین حقوق بشر را نخواهند خورد. این بیانیه در پایان خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهید اسماعیل هنیه، قطعی و پاسخ به این جنایت‌های بزرگ، را سخت و کوبنده قلمداد و با تاکید بر اینکه توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هم اکنون شکست خورده است تصریح کرده است: راه شهید هنیه، راه عزت، کرامت و آزادگی است و این راه تا تحقق کامل آرمان‌های فلسطین و نابودی غاصبان قدس شریف، تداوم خواهد یافت. ما به جهانیان نوید می‌دهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خلل‌ناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهائی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیک‌تر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند.