همان خدای پیروزیهای بزرگ در صدر اسلام امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند
رئیس قوه قضائیه در سفر به شهرستان دماوند با آیتالله جوادی آملی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش قوه قضائیه، آیتالله جوادی آملی در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، حضور گسترده و ایثارگرانه مردم در صحنههای دفاع از انقلاب اسلامی و کشور را جلوهای از نصرت الهی دانست و با استناد به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ» گفت: خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان میآورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است.
وی با اشاره به وعدههای الهی در حوادثی همچون بدر و خیبر، خاطرنشان کرد: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزیهای بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند؛ چنانکه در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت. در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و فعالیتهای دستگاه قضائی ارائه کرد و به تبیین آخرین وضعیت برخی مسائل و موضوعات مرتبط با قوه قضائیه پرداخت.