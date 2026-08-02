فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۳۰۷
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با رئیس قوه قضائیه:

همان خدای پیروزی‌های بزرگ در صدر اسلام امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند

رئیس قوه قضائیه در سفر به شهرستان دماوند با آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش قوه قضائیه، آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، حضور گسترده و ایثارگرانه مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی و کشور را جلوه‌ای از نصرت الهی دانست و با استناد به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ» گفت: خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان می‌آورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است.
وی با اشاره به وعده‌های الهی در حوادثی همچون بدر و خیبر، خاطرنشان کرد: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزی‌های بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند؛ چنان‌که در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت. ​​​​​​​در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه قضائی ارائه کرد و به تبیین آخرین وضعیت برخی مسائل و موضوعات مرتبط با قوه قضائیه پرداخت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سوگواری سناتور آمریکایی  برای پیاده‌نظام داخلی در ایران 

نه تنگه هرمز باز شد نه باب‌المندب ترامپ غلط زیادی خود را پس گرفت

کاسه‌لیس‌ها!(گفت و شنود)

پیروزی تمام‌عیار ایران در جنگ ترکیبی(یادداشت روز)

داغ تو دامنگیر آمریکاست، آقا(به جای گفت و شنود)

حمله به این اهداف بازار انرژی جهان را منفجر می‌کند

شرط ایران قوی وحدت حول محور ولایت است

آمریکا فقط 800 موشک پاتریوت دارد تهدیدات ایران ترامپ را ترسانده است

جنگ از کنترل آمریکا خارج شده است سمت و سوی آن را ایران تعیین می‌کند

واکنش یمن به ائتلاف‌سازی جدید سعودی فرق نمی‌کند، باز هم به کشتی‌هایتان حمله می‌کنیم