ساز کوک وادادهها برای تسلیم!
در حالی که ضربات مقتدرانه نیروهای مسلح، هیمنه پوشالی دشمن را در هم شکسته و رژیم صهیونیستی را در کابوس «ایران قدرتمند» فرو برده است، جریان واداده با نادیده گرفتن واقعیات میدان و تکرار راهبرد شکستخورده «مذاکره»، با ارائه یک «دوراهی خیالی»، در حال نسخهپیچی برای تسلیم در برابر دشمنی است که خود به استیصال رسیده است.
در شرایطی که ملت قدرشناس ایران اسلامی پس از تجاوز رذیلانه مثلث خبیث آمریکایی- صهیونیستی و شهادت رهبر انقلاب، با اتکاء به نصرت الهی و قدرت ضربات دردناک دلاوران نیروهای مسلح، جبهه استکبار را به زانو درآورده و تحسین جهانیان را برانگیخته است، بار دیگر جریان غربگرا و واداده داخلی ساز تسلیم را کوک کرده است.
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اخیراً در سرمقالهای در روزنامه سازندگی با عنوان «یک دوراهی و هشت ابهام» به میدان آمده تا به زعم خود کشور را سر یک تصمیم سخت قرار دهد.
وی در این یادداشت، با ردیف کردن مجموعهای از شبهات اقتصادی و نظامی، مدعی شده که کشور بر سر یک دوراهی قرار دارد: «راه نخست: بازگشت به آتشبس و تفاهمنامه و رفع محاصره...» و «راه دوم: بسته نگه داشتن تنگه هرمز و تقابل آتش با آمریکا و مقاومت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی.»
نویسنده با تطهیر خط سازش و نادیده گرفتن تجربه پرهزینه برجام، صریحاً نفع کشور را در انتخاب راه نخست میداند و ادعا میکند که راه اول با وجود آنکه «کاملاً مطلوب ایران نبود اما امتیازات مهمی نظیر رفع محاصره دریایی، فروش نفت و دریافت درآمد ارزی، تعلیق تحریمها» را به همراه داشت!
وی حماسه اقتدار نظامی در اقتدار تنگه هرمز را زیر سؤال برده و با دلسوزیهای نادرست برای اقتصاد، نسخه تسلیم بیقید و شرط را کانالیزه میکند. وی حتی تا جایی پیش میرود که منتقدان را به نفوذ متهم کرده و مینویسد: «گذر از راهبرد تحقق صلح به راهبرد تداوم جنگ که شعار فعلی جریان خاص تحتتأثیر نفوذ و حفره امنیتی است... نیاز به پاسخ به پرسشهای فراوانی دارد.»
این تحلیلهای منفعلانه و تلاش برای ترساندن مردم از «تورم سهرقمی» و «سونامی بیکاری» در حالی صورت میگیرد که وضعیت جبهه دشمن کاملاً به عکس تصویرسازی این جریان وابستهسالار است.
همزمان با نسخهپیچی داخلی برای تسلیم، اعترافات صریح فرماندهان ارشد رژیم صهیونیستی ابعاد واقعی اقتدار ایران را برملا میسازد. «اسحاق بریک» ژنرال مطرح و برجسته ارشد ارتش رژیم صهیونیستی در تحلیلی از کابوس راهبردی صهیونیستها از مقاومت ایران پرده برداشته و اذعان میکند که شکست آمریکا در مواجهه با ایران حتمی است. بریک با خشم و نگرانی صراحتاً تأکید میکند:
«تنها ظرف چند سال، ایران به یک قدرت اقتصادی و نظامی تبدیل خواهد شد؛ مجهز به دهها هزار موشک بالستیک و شمار عظیمی از پرندههای بدون سرنشین... تهران توانایی نامحدودی برای تقویت نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه پیدا خواهد کرد و همزمان، بدون هیچ مانعی به سمت بمب هستهای پیش خواهد تاخت.»
این ژنرال صهیونیست حتی توافق احتمالی کاخ سفید با ایران را «برای اسرائیل یک فاجعه راهبردی» خوانده و هشدار میدهد که ایران قوی، متکی بر توان بومی و پشتیبانی قدرتهای منطقهای، تمام محاسبات غرب را به هم زده است.
حقیقت روشن است؛ در حالی که ژنرالهای صهیون، ایران اسلامی را به عنوان الگویی قدرتمند، شکستناپذیر و کابوس صهیونیسم ارزیابی میکنند،جریانی که برای مذاکره سینه چاک میدهند، همچنان در خواب غفلت امضای جانکریهای زمانه میسوزد! تحقیر توان داخلی و بزک کردن لبخند دشمن متجاوز، نه یک تحلیل کارشناسی، بلکه اجرای خط تضعیف «میدان» از داخل است؛ خطی که ملت آگاه ایران بارها بطلان آن را در کف خیابان و صحنه نبرد به اثبات رسانده است.