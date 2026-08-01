کد خبر: ۳۳۵۲۹۹
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۷
ذوالقدر:
ادامه آتشافروزی آمریکا قفل تنگه هرمز را محکمتر میکند و تنگههای دیگر را میبندد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرد: ادامۀ محاصرۀ دریایی و آتشافروزی رژیم آمریکا، هم قفل تنگۀ هرمز را محکمتر میکند و هم تنگهها و گلوگاههای دیگر را میبندد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی تأکید کرد: ادامۀ محاصرۀ دریایی و آتشافروزی رژیم آمریکا، هم قفل تنگۀ هرمز را محکمتر میکند و هم تنگهها و گلوگاههای دیگر را میبندد؛ و تاوان آن را اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رایدهندگان آمریکایی خواهند داد.