کاسهلیسها!(گفت و شنود)
گفت: ۲۶۸ نفرکه بدون ذکر نام، خود را نماینده سابق مجلس، فعال سیاسی و مدنی و استاد دانشگاه معرفی کردهاند با صدور بیانیهای اعلام کرده بودند که ما جنگ نمیخواهیم و طرفدار صلح هستیم!
گفتم: حتماً این بیانیه را خطاب به ترامپ و نتانیاهو نوشتهاند!
گفت: ای عوام! این بیانیه را خطاب به همه دولتها و گروههای نظامی درگیر جنگ و از جمله خطاب به مسئولان ایران نوشتهاند!
گفتم: مگر ایران جنگ را شروع کرده است؟! ایران فقط در مقابل حمله وحشیانه آمریکا و اسرائيل از خود دفاع کرده است. این نکته بدیهی را همه افراد بیشعور هم درک میکنند!
گفت: شک نداشته باش که همه آنها پادوهای آمریکا و اسرائيل هستند. چرا که ایران فقط از خود دفاع کرده است، بنابراین ترجمه واقعی حرفشان
«ما جنگ نمیخواهیم نیست»! بلکه از ایران میخواهند که دست از دفاع بردارد! یعنی میگویند که «ما تسلیم شدن را میخواهیم»! و این دقیقاً همان خواسته اعلامشده آمریکا و رژیم صهیونیستی است. بدجوری خودشان را لو دادهاند!
گفتم: سر جلسه امتحان کنکور یکی از شرکتکنندگان روش تقلب کردن را برای بغلدستی خود تعریف میکرد. بعد از شروع امتحان متوجه شد که او یکی از بازرسان کنکور برای مقابله با تقلب
بوده است!