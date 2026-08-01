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کد خبر: ۳۳۵۲۹۰
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۷
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تشکیل حکومت براساس آموزه‌های اسلام شاخص مهجوریت‌زدایی از قرآن است

«اگر حکومتی براساس اسلام بود، به این معنا است که اسلام مورد عمل قرار گرفته است. اما اگر اسلام به معنای اعتقاد و عمل افراد در جامعه وجود داشته باشد، و حاکمیت دین برقرار نباشد، در چنین جامعه‌ای قرآن و اسلام مهجور است. مصداق آن در قرآن کریم و در سوره فرقان آیه ۳۰ چنین آمده است: «پیامبر اکرم(ص) (در شکایتی به خدا می‌گوید:) 
ای پروردگار! همانا این قوم من، قرآن کریم را مهجور کرده‌اند!»(1)
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1- مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران، پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مورخ ۱/7/۱۴۰۴

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