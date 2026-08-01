«اگر حکومتی براساس اسلام بود، به این معنا است که اسلام مورد عمل قرار گرفته است. اما اگر اسلام به معنای اعتقاد و عمل افراد در جامعه وجود داشته باشد، و حاکمیت دین برقرار نباشد، در چنین جامعه‌ای قرآن و اسلام مهجور است. مصداق آن در قرآن کریم و در سوره فرقان آیه ۳۰ چنین آمده است: «پیامبر اکرم(ص) (در شکایتی به خدا می‌گوید:)

ای پروردگار! همانا این قوم من، قرآن کریم را مهجور کرده‌اند!»(1)

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1- مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران، پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مورخ ۱/7/۱۴۰۴