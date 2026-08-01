کد خبر: ۳۳۵۲۸۷
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
اوصاف باعظمت قرآن کریم
قال الامام علی(ع): «علیکم بکتابالله، فانه الحبل المتین، والنور المبین، والشفاء النافع، والری الناقع، والعصمهًْ للتمسک، والنجاهًْ للمتعلق، لا یعوج فیقام، و لا یزیغ فیستعقب»
امام علی(ع) فرمود: «بر شما باد (تمسک عملی) به کتاب خدا، زیرا قرآن ریسمان محکم و نور آشکار و شفای سودمند و سرچشمه حیات، دستاویزی برای متمسک و رهاییبخش است. کج نمیشود تا احتیاج به راست کردن داشته باشد، و اشتباه نمیکند تا سرزنش گردد.»(1)
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1- نهجالبلاغه- خطبه 156