کشف ۳۳ کیسه آرد قاچاق در شهرکرد
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان گفت: بازرسان این اداره کل تعداد ۳۳ کیسه آرد قاچاق در شهرکرد کشف و ضبط
کردند.
غلامرضا قائدامینی افزود: در همین زمینه پرونده تخلف تشکیل و محموله مذکور به اداره اموال تملیکی استان تحویل شد.
* فرماندار شهرستان بروجن مسعود زمانی با اشاره به مهمترین پروژههای در دست اجرا و مطالبات مردم، گفت: تأمین زیرساختهای اساسی در حوزه آب، راه، مسکن، بهداشت، ورزش، گردشگری و کشاورزی از مهمترین نیازهای این شهرستان است و انتظار میرود با حمایت دولت و دستگاههای اجرائی، روند اجرای این طرحها شتاب گیرد.
* جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مصوبات شورای اداری شهرستان بروجن نباید روی کاغذ باقی بماند، گفت: برای تمامی مصوبات این نشست زمانبندی مشخص تعیین میشود و مدیران دستگاههای اجرائی موظف هستند تا اجرائی و عملیاتی شدن آنها را با جدیت پیگیری کنند.