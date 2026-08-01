هوشمندسازی شبکه و اصلاح خطوط فرسوده آبرسانی، راهبرد آبفای اصفهان برای عبور از روزهای اوج مصرف
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: اصلاح ۲۴۳ کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی، تعویض ۷۵ هزار کنتور معیوب، راهاندازی بیش از یکهزار ایستگاه تلهمتری و تلهکنترل و استقرار بزرگترین سامانه پایش برخط فشار آب کشور، مهمترین برنامههای آبفای استان برای کاهش هدررفت و مدیریت هوشمند توزیع آب.
ناصر اکبری با بیان اینکه مدیریت بحران آب در استان اصفهان بر پایه یک زنجیره منسجم از تأمین، توزیع و مصرف شکل گرفته است، اظهار کرد: در بخش توزیع، آبفای استان تمام ظرفیتهای فنی و مدیریتی خود را برای بهرهبرداری بهینه از منابع محدود آب، کاهش هدررفت و توزیع عادلانه آب شرب به کار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات شاخص سال گذشته افزود: در این مدت ۲۴۳ کیلومتر از شبکههای فرسوده آبرسانی اصلاح و بازسازی شد تا از نشتهای پنهان و هدررفت آب جلوگیری شود و پایداری شبکه در شرایط اوج مصرف افزایش یابد.
اکبری ادامه داد: همچنین با تعویض ۷۵ هزار دستگاه کنتور معیوب و خراب، آبفای استان موفق به کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شدکه علاوهبر افزایش دقت اندازهگیری مصرف، نقش مؤثری در مدیریت تقاضا و برقراری عدالت در توزیع آب دارد.
وی هوشمندسازی تأسیسات را یکی دیگر از محورهای اصلی مدیریت بهرهبرداری عنوان کرد و گفت: امروز با راهاندازی بیش از یکهزار ایستگاه تلهمتری و تلهکنترل، بزرگترین سامانه مدیریت برخط تأسیسات آب کشور در استان اصفهان فعال است و تمامی مخازن راهبردی به صورت لحظهای پایش و کنترل میشوند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: همچنین بیش از ۵۰۰ ایستگاه هوشمند پایش فشار در سطح استان مستقر شده که بزرگترین سامانه پایش برخط فشار آب کشور را تشکیل میدهد و امکان کنترل دقیق فشار شبکه، توزیع عادلانه آب و افزایش تابآوری شبکه در شرایط بحرانی را فراهم کرده است.