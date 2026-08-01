عملیات اجرائی نیروگاه خورشیدی مورچهخورت اصفهان آغاز شده است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل پالایشگاه اصفهان از توانمندسازی شرکتهای زیرمجموعه این پالایشگاه خبر داد و گفت: شرکت مشعل پویا از یک مجموعه غیرفعال به شرکتی توانمند در ساخت تجهیزات راهبردی پالایشگاهی تبدیل شده و اکنون ساخت راکتورها، مخازن، کولرهای هوائی و مبدلهای حرارتی را در دستور کار دارد.
غلامرضا باقری دیزج همچنین از پیشرفت پروژه نیروگاههای خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرائی نیروگاه خورشیدی مورچهخورت آغاز شده و پروژههای کوهپایه 1 و کوهپایه 2 نیز در مراحل مطالعاتی، مشارکت سرمایهگذاری و برگزاری مناقصه قرار دارند. بخشی از این طرحها با مشارکت بخش خصوصی و از طریق مدلهای نوین تأمین مالی اجرا خواهد شد.
مدیرعامل پالایشگاه اصفهان با اشاره به عملکرد شرکت راهبر ترابر یکی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه گفت: این شرکت با در اختیار داشتن 100 کامیون ملکی و برنامه افزایش 60 دستگاه دیگر، نقش مهمی در حمل سوخت، تأمین مواد اولیه و صادرات فرآوردهها، بهویژه در شرایط بحرانی، ایفا کرده است. همچنین جرثقیل 450 تنی این شرکت، یکی از بزرگترین جرثقیلهای کشور، محسوب میشود.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان در ادامه با اشاره به چشمانداز پنجساله شرکت اظهار کرد: برنامه راهبردی پالایشگاه بر توسعه پایدار و متوازن، تبدیل شدن به هلدینگ موفق پالایشی با بالاترین ضریب پیچیدگی در منطقه و افزایش ارزش افزوده محصولات متمرکز شده است.
وی توضیح داد: ضریب پیچیدگی پالایشگاه، شاخصی از توانایی تبدیل نفت خام به فرآوردههای متنوعتر و با ارزش اقتصادی بالاتر است و افزایش این شاخص، موجب ارتقای جایگاه پالایشگاه در زنجیره ارزش صنعت نفت خواهد شد.
به گفته وی، راهبردهای شرکت در ۱۲ محور اصلی از جمله توسعه پایدار، ارتقای فرآیندهای تولید، بهبود زیرساختها و تقویت برنامههای پدافند غیرعامل تدوین شده و اجرای آنها میباشد.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان با اشاره به عملکرد عملیاتی شرکت گفت: با وجود اجرای تعمیرات اساسی
۴۵ روزه و خروج موقت ۳۰ درصد ظرفیت پالایشگاه از مدار تولید، رکورد فرآورش روزانه نفت خام با بیش از ۴۴۵ هزار بشکه در روز به ثبت رسید؛ این در حالی است که ظرفیت اسمی پالایشگاه ۳۷۰ هزار بشکه در روز است.
وی افزود: پالایشگاه اصفهان با سهم ۱۱ درصدی، رتبه سوم تولید بنزین کشور را در اختیار دارد. این آمار با احتساب پالایشگاه ستاره خلیجفارس محاسبه شده است که خوراک آن میعانات گازی است و در صورت محاسبه صرف پالایشگاههای نفت خام، سهم پالایشگاه اصفهان افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان ادامه داد: این شرکت با سهم ۲۲ درصدی، بزرگترین تولیدکننده نفتگاز کشور است و نقش مهمی در تأمین فرآوردههای مورد نیاز کشور ایفا میکند.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان با تشریح عملکرد مالی شرکت گفت: درآمدهای عملیاتی پالایشگاه از ۵۶۱ همت به ۸۵۲ همت افزایش یافت و بهای تمامشده نیز از
۵۲۱ همت به ۷۳۴ همت رسید. همچنین سود خالص شرکت به ۸۹.۷ همت افزایش یافت که رشد قابلتوجهی نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
وی افزود: سود خالص پالایشگاه طی سه سال گذشته از ۳۰ همت به ۸۹ همت رسیده که معادل ۱۹۸.۸ درصد رشد است.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد سودآوری تصریح کرد: تنها ۵ درصد از این افزایش ناشی از رشد تولید بوده و ۹۵ درصد آن به افزایش نرخ تسعیر ارز و بهبود کرکاسپرد مربوط میشود؛ بهطوری که ۴۰ درصد این اثر ناشی از نرخ تسعیر ارز و ۶۰ درصد حاصل افزایش کرکاسپرد بوده است.
وی تأکید کرد: اگرچه عوامل بیرونی مانند نرخ ارز و قیمتهای جهانی بر سودآوری اثرگذار هستند، اما تمرکز اصلی شرکت بر افزایش تولید، بهبود فرآیندها، اجرای پروژههای توسعهای و ایجاد سودآوری پایدار برای سهامداران است.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین آب گفت: طرح انتقال آب دریا از جمله پروژههای سال گذشته شرکت بود که با هدف کاهش وابستگی پالایشگاه به منابع آب شهری اجرا شد. این شرکت با دریافت 700 مترمکعب در ساعت از آب دریا از آب استان بینیاز شد. همچنین توسعه خط انتقال آب از دریای عمان با همکاری مسئولان استان ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه احداث مخازن و تأسیسات تصفیه آب به پایان رسیده و پیشتصفیه شاهینشهر نیز بهزودی با ظرفیت 900 مترمکعب در ساعت به بهرهبرداری میرسد، افزود: با اجرای این طرح، بخش قابلتوجهی از نیاز آبی مجموعه از طریق منابع پایدار تأمین خواهد شد.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان با اشاره به شرایط اجرای پروژههای توسعهای اظهار کرد: اگرچه محدودیتهای ناشی از جنگ، اختلال در حملونقل و برخی مشکلات تأمین تجهیزات، روند اجرای تعدادی از طرحها را با چالشهایی مواجه کرد، اما هیچیک از پروژههای اصلی متوقف نشدهاند.
وی افزود: با اولویتبندی طرحها و استفاده از روشهای جدید تأمین مالی، اجرای پروژههای راهبردی شرکت با قدرت ادامه خواهد یافت.