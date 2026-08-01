اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران، از انجام موفقیت‌آمیز عملیات رفع نشت گاز، پوشش پترولاتیوم و پر کردن مجدد محل ولوهای بلودان در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط یک مرکز بهره‌برداری خطوط لوله خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران، اسدالله مهری با اعلام این خبر گفت: با شناسایی بموقع نشت گاز در یکی از ولوهای بلودان تحت پوشش این منطقه، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و تعمیراتی با حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی، انجام پوشش ضدخوردگی (پترولاتیوم) و

پر کردن مجدد محل ولوها در روزهای ابتدائی مردادماه 1405 اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد: این عملیات با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی کارکنان، در کوتاه‌ترین زمان به پایان رسید و از هرگونه افت فشار یا اختلال در جریان گاز جلوگیری به عمل آمد.

مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران در ادامه با قدردانی از واکنش سریع و هماهنگی بین بخشی کارکنان، تاکید کرد: حفظ پایداری شبکه و تامین گاز مطمئن برای مشترکان، به ویژه در آستانه فصل سرد سال، اولویت اصلی منطقه است و تمامی مراکز بهره‌برداری موظف به انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در کمترین زمان ممکن هستند.