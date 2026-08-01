نگارخانه رهبر شهید در مرکز همایشهای امام خامنهای اصفهان ایجاد میشود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از ارائه طرح ایجاد نگارخانه رهبر شهید در مرکز همایشهای بینالمللی امام خامنهای خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف ثبت، معرفی و تبیین ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و دوران رهبری ایشان و با هماهنگی مرکز نشر آثار امام شهید ایجاد خواهد شد.
محمد نورصالحی اظهار کرد: مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان از گذشته جایگاهی منحصربهفرد در ایران داشته است و به اذعان چندین تن از وزرای امور خارجه، معاونان وزارت امور خارجه و برخی مقامات دولتی که از این مرکز بازدید کردهاند، در سطح خود برجسته و شاخص است؛ حتی برخی مشابه آن را در کشورهای پیشرفته نیز مشاهده نکردهاند.
وی افزود: مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان از گذشته به نام «مرکز همایشهای بینالمللی امام خامنهای» نامگذاری شده بود و از این جهت شورای اسلامی شهر اصفهان در نامگذاری این مجموعه پیشتاز بوده است، بنابراین از نظر عنوان نیز این مرکز از سالهای گذشته جایگاه متناسبی داشته است.
نورصالحی گفت: بهتازگی طرحی توسط اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شده است تا در همین مرکز همایشهای بینالمللی، مجموعهای تحت عنوان ثبت، مرکز فرهنگی یا نگارخانه درباره رهبر شهید ایجاد شود و ابعاد مختلف زندگی و فعالیتهای ایشان در این مجموعه به شکل مناسب معرفی و ثبت شود.
وی ادامه داد: مقیاس این مجموعه با توجه به شهادت رهبر شهید باید حتماً با مرکز نشر آثار امام شهید هماهنگ و مرتبط باشد و موضوعات مربوط به زندگی سیاسی، مدیریتی و فقاهتی رهبر شهید، نکات برجسته دوران ۳۷ ساله رهبری و سالهای پیش از آن در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
نامگذاری مراکز شهری باید متناسب با شأن شهدا باشد
نورصالحی گفت: با تصویب این طرح و تعیین ساختار آن، اصفهان علاوهبر نامگذاری مرکز همایشهای بینالمللی به نام امام خامنهای، یک نگارخانه یا مرکز فرهنگی و رصد و پایش آثار رهبر شهید نیز خواهد داشت که میتواند محلی برای معرفی ابعاد مختلف زندگی و فعالیتهای ایشان باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: در صورت تصمیم برای نامگذاری فضای دیگری به نام رهبر شهید، باید مقیاس و جایگاه آن نیز متناسب با شأن و جایگاه ایشان باشد و برای نمونه میتوان در مقیاس یک ایستگاه، خط سریعالسیر تهران، قم و اصفهان یا میادین بزرگ شهر چنین موضوعی را بررسی کرد.
نورصالحی گفت: همانگونه که میدان امام خمینی(ره) که همان میدان نقش جهان است به نام امام راحل نامگذاری شد، در طرح جامع شهر نیز پیشبینیهایی انجام شده است تا در صورت تصویب فضای شهری جدید، امکان نامگذاری آن به نام رهبر شهید در مقیاسهای متناسب وجود داشته باشد.