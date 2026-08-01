سرویس خارجی-

عضو شورای عالی سیاسی یمن ائتلاف دریایی سعودی را «پوششی برای ادامه جنگ و محاصره یمن» دانست و تأکید کرد که «این ائتلاف و نظامی‌سازی باب‌المندب مشکل کشتیرانی سعودی را حل نمی‌کند و تنها راه‌حل پایان بحران رفع محاصره کشور ما است.»

رژیم سعودی بیش از یک دهه پیش با تشکیل ائتلافی پرسروصدا و با ادعای شکست سریع انصارالله، جنگ فراگیر علیه یمن را آغاز کرد، جنگی که قرار بود ظرف چند هفته به پایان برسد، اما نه‌تنها به اهداف اعلامی ریاض نرسید، بلکه پس از سال‌ها بمباران، محاصره و هزینه‌های سنگین سیاسی و نظامی، امروز یمن به یکی از بازیگران تأثیرگذار معادلات امنیتی منطقه و دریای سرخ تبدیل شده است، بازیگری که توانسته با تغییر موازنه بازدارندگی، معادلات کشتیرانی و امنیت دریایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اکنون نیز در حالی که ریاض از تشکیل ائتلافی جدید برای امنیت دریای سرخ سخن می‌گوید، مقامات یمنی در حالی که تردد نفتکش‌های سعودی را در کنترل خود دارند، این اقدام را تکرار همان سیاست شکست‌خورده گذشته دانسته و معتقدند ائتلاف‌های نظامی که آل‌سعود سازنده‌اش است، نه‌تنها راه‌حل بحران نیست، بلکه بر دامنه تنش‌ها خواهد افزود.

فرقی نمی‌کند

در واکنش به خبر تلاش سعودی برای تشکیل ائتلاف دریایی چندملیتی، «عبدالعزیز بن‌حبتور»، عضو شورای عالی سیاسی یمن، این اقدام را بی‌فایده برای سعودی و پوششی برای ادامه تجاوز نظامی و محاصره اقتصادی علیه ملت یمن توصیف کرد. وی با اشاره به تلاش ریاض برای نظامی‌سازی دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تأکید کرد: این اقدامات نه امنیت کشتی‌های سعودی را تأمین خواهد کرد و نه معادلات موجود را به سود عربستان تغییر می‌دهد. به گفته این مقام یمنی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که استفاده از ابزار نظامی و ائتلاف‌سازی، نه بحران را حل کرده و نه توانسته اراده مردم یمن را در هم بشکند و امروز نیز تکرار همان سیاست، نتیجه‌ای جز تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نخواهد داشت.

راه‌حل صنعا

بن‌حبتور تأکید کرد که باب‌المندب همچنان به روی کشتیرانی بین‌المللی باز است و برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای، یمن هرگز این گذرگاه استراتژیک را مسدود نکرده است. وی تصریح کرد: اقدامات نیروهای یمنی تنها کشتی‌های مرتبط با عربستان را هدف قرار می‌دهد و این اقدام نیز پاسخی متقابل به محاصره گسترده‌ای است که سال‌هاست میلیون‌ها شهروند یمنی را با بحران انسانی روبه‌رو کرده است. به گفته وی، تنها راه پایان یافتن این وضعیت، توقف محاصره و پایان دادن به تجاوز علیه یمن است، نه اعزام ناوهای جنگی و ایجاد ائتلاف‌های تازه.

هشدار به همراهان ریاض

عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین خطاب به کشورهایی که در نشست ریاض برای تشکیل ائتلاف دریایی حضور یافته‌اند، هشدار داد که به جای پیوستن به پروژه‌های نظامی گاو شیرده ترامپ، باید این کشور را به پایان دادن به محاصره یمن وادار کنند. وی گفت: کشورهایی که خود را درگیر اهداف عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌کنند، وارد جنگی شده‌اند که هیچ ارتباطی با منافع واقعی آنان ندارد و در صورت گسترش دامنه درگیری‌ها، نخستین بازندگان همین دولت‌هایی خواهند بود که امروز به این ائتلاف پیوسته‌اند. بن‌حبتور هشدار داد هرگونه تشدید تنش، امنیت منطقه و حتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ادعاهای ریاض

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت دفاع عربستان پس از برگزاری نشستی با حضور رؤسای ستاد ارتش و نمایندگان ۱۴ کشور، از طرح تشکیل ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی خبر داد. ریاض مدعی است این ابتکار با هدف حفاظت از گذرگاه‌های بین‌المللی، تأمین امنیت دریایی و مقابله با تهدیدهای علیه تجارت جهانی ارائه شده است. براساس بیانیه منتشرشده، کشورهای عربستان، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، دولت مستعفی یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی از ایجاد این چارچوب دفاعی حمایت کرده‌اند و درباره سازوکارهای فرماندهی، عملیات و همکاری‌های مشترک به توافق اولیه رسیده‌اند.

پاسخ یمن

همزمان با این تحولات، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز تأکید کرد: 8 نفتکش سعودی مجبور به تغییر مسیر به سمت دماغه امیدنیک شدند. عملیات محاصره دریایی علیه عربستان ادامه خواهد یافت و نیروهای یمنی هرجا که امکان داشته باشد کشتی‌های مرتبط با این کشور را هدف قرار خواهند داد. وی با اطمینان دادن به مردم یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور تا رفع کامل محاصره و بازپس‌گیری حقوق ملت یمن از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. این موضع در ادامه سیاست اعلام‌شده صنعا مبنی بر اجرای اصل «محاصره در برابر محاصره» و پاسخ متقابل به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فرودگاه صنعا و بنادر یمن ارزیابی می‌شود.

عوارض نمی‌گیریم

در همین حال، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن، نیز با تأکید بر این‌که نزدیک‌ترین راه تحقق امنیت برای عربستان، پایان دادن به تجاوز و رفع کامل محاصره یمن است، از ریاض خواست مسئولیت پیامدهای ادامه این سیاست را بپذیرد. همزمان مرکز هماهنگی عملیات انسانی در صنعا نیز گزارش‌های منتشرشده درباره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب‌المندب را تکذیب و اعلام کرد: عبور از این گذرگاه همچنان کاملاً رایگان است. مسئولان یمنی تأکید کردند هدف اقدامات آنان ایجاد اختلال در کشتیرانی جهانی نیست، بلکه فشار بر عربستان برای پایان دادن به محاصره‌ای است که سال‌هاست میلیون‌ها یمنی را با بحران انسانی مواجه کرده است.