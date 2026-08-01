آمریکا فقط 800 موشک پاتریوت دارد تهدیدات ایران ترامپ را ترسانده است
رسانههای آمریکایی در گزارشهای مختلفی با اشاره به تهکشیدن موشکهای سامانه پدافندی پاتریوت، نوشتهاند آمریکا تهدیدات ایران را کاملاً جدی گرفته است.
جنگ ترامپ علیه ایران به معنای واقعی کلمه به بنبستی استراتژیک برای وی تبدیل شده است. ادامه این روند نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ اقتصادی و نظامی هیچ توجیهی برای ترامپ ندارد. ادامه فشارها ایران را وادار به تسلیم نمیکند، تشدید فشار هم به گفته خود کارشناسان آمریکایی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر شخصیت متکبر و خودشیفته ترامپ حاضر به پذیرش شکست و برونرفت از بحران نیست چرا که از قضاوت تاریخ بهعنوان یک رئیسجمهور «شکستخورده» و «بازنده» بهشدت میترسد. همین دیروز سیانان از قول «لئون پانهتا»، وزیر جنگ سابق آمریکا نوشته بود: آمریکا درگیر جنگی شده است که نمیتواند در آن پیروز شود.
از سوی دیگر با بسته شدن تنگه هرمز دوباره مردم آمریکا در جیبهای خود تأثیر جنگ را به خوبی حس میکنند. جدیدترین نظرسنجیها نشان میدهد که دوسوم مردم این کشور مخالف جنگ هستند. محدودیتهای نظامی هم فشار مضاعفی را به ارتش آمریکا تحمیل کرده است. گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» (CSIS) نشان میدهد از موجودی ۲۳۳۰ موشک پاتریوت آمریکا پیش از جنگ با ایران، حدود دوسوم آن مصرف شده و ذخایر این سامانه پدافندی ارتش آمریکا به حدود ۸۰۰ موشک رسیده است. این کمبود ذخایر تسلیحاتی به چالشی اساسی برای واشنگتن تبدیل شده است. رسانههای مختلف آمریکایی در روزهای اخیر تأکید کردهاند که کاهش ذخایر تسلیحاتی، ترامپ و مشاورانش را نسبت به حملات بیشتر به ایران نگران و مستأصل کرده و اختلافنظرها در دولت در مورد ادامه این حملات را افزایش داده است. در گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» که در رسانه حامی دونالد ترامپ یعنی فاکسنیوز هم بازتاب داشته، آمده است که نیمی از ذخایر سامانه پدافندی تاد آمریکا نیز مصرف شده است. براساس تحلیل این اندیشکده، تعداد موشکهای رهگیر تاد که پیش از جنگ تنها ۴۵۲ فروند بود، اکنون به حدود ۲۳۴ تا ۲۷۸ فروند رسیده است.
به نوشته رسانههای آمریکایی این کاهش ذخایر تسلیحاتی تا آن اندازه برای آمریکا چالشبرانگیز شده که مجبور شده قید رهگیری برخی از موشکها و پهپادهای ایران را بزند تا بتواند ذخایر خود را حفظ کند. یک مقام آمریکایی چهارشنبه گذشته در مصاحبه با نشریه «اینترسپت» اذعان کرده بود که ایران موفق شده با ترکیب حملات پهپادی و موشکی، سامانههای پدافندی آمریکا را اشباع کرده و شلیکهایش را از آنها عبور دهد. پایگاه «هیل» هم تأکید کرده است که این رویه، ریسک اصابت حملات ایران و آسیبدیدن نیروهای آمریکایی را افزایش میدهد.
ترس ترامپ از ایران
همزمان رسانههای آمریکایی از بروز اختلاف و چنددستگی در دولت آمریکا برای ادامه یا پایان دادن به جنگ خبر میدهند.شبکه تلویزیونی «انبیسینیوز» جمعه در گزارشی نوشته بود: ایستادگی ایران، ترامپ، مشاوران و مقامات دولت وی را دچار درماندگی و استیصال کرده است، به طوری که کار ترامپ به فحاشی به مقامات زیردست کشیده شده است.
شبکه سیانان هم در گزارشی درباره وضعیت درونی دولت ترامپ در ارتباط با ایران نوشته است: ترامپ در تلاش برای یافتن راهی برای خروج از جنگی که بسیار فراتر از ضربالاجل موردنظر او ادامه یافته با فشارهایی از جانب متحدان خود روبهرو است. سیانان میافزاید: در حالی که فشار همحزبیهای جمهوریخواه برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته، به نظر میرسد دامنه درگیری در حال گسترش است؛ جبهههای جدیدی گشوده شده و تقریباً همه کشورهای منطقه به نوعی درگیر این بحران شدهاند. به نوشته سیانان به نقل از مقامهای آمریکایی، ترامپ از خودداری تهران در پذیرش خواستههایش بهشدت ناامید شده و این موضوع به برگزاری نشستهای پرتنش پشت درهای بسته و تماسهای تلفنی همراه با الفاظ تند با متحدانش منجر شده است.
سیانان میافزاید: تهدیدهای مداوم ایران، ترامپ را وادار کرده است برنامههای شخصی خود را نیز تغییر دهد؛ از جمله تعویض هواپیمای «ایرفورس وان» در مسیر بازگشت از ترکیه در اوایل همین ماه. به گفته مقامها، این تغییر به دلیل افزایش تهدیدهای ناشی از ایران انجام شد و انتشار گزارشهای مربوط به آن، رئیسجمهور آمریکا را خشمگین و شرمنده کرد. به نوشته سیانان، برخی از متحدان ترامپ اکنون نگراناند که جنگ با ایران ممکن است تمام دوران ریاستجمهوری او را تحتالشعاع قرار دهد و در نتیجه شانس جمهوریخواهان را در انتخابات میاندورهای آینده نیز کاهش دهد. براساس نظرسنجی شبکه سیانان در هفته جاری، تنها ۲۸درصد آمریکاییها عملکرد ترامپ در مدیریت این جنگ را تأیید کردهاند.
خطر گسترش جنگ
رسانه آمریکایی هیل هم در گزارشی با اشاره به گسترش درگیریها میان ایران و آمریکا نوشته است که راهبرد تهران نهتنها هزینههای جنگ را برای واشنگتن افزایش داده، بلکه دولت دونالد ترامپ را با فشار داخلی، نگرانی متحدان منطقهای و خطر گرفتار شدن در یک جنگ فرسایشی روبهرو کرده است.
به گزارش فارس به نقل از هیل، با گسترش دامنه درگیریها به کشورهای منطقه، دولت ترامپ با خطر راهاندازی یک جنگ منطقهای گسترده مواجه شده؛ جنگی که به نوشته این رسانه، امنیت متحدان آمریکا، تجارت جهانی و موقعیت سیاسی رئیسجمهور آمریکا را به چالش کشیده است. این گزارش تأکید میکند: حملات اخیر ایران نشان داده تهران دیگر حاضر نیست اجازه دهد آمریکا و اسرائیل زمان و نحوه تشدید درگیریها را تعیین کنند. جیسون کمپبل، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه، میگوید: ایران با مشاهده نشانههای آمادهسازی آمریکا برای حملات جدید، تلاش کرده ابتکار عمل را در دست بگیرد و پیام روشنی به واشنگتن ارسال کند.
هیل همچنین به نقل از کمپبل مینویسد: ایران در پی آن است که به کشورهای منطقه نشان دهد با وجود حملات آمریکا و اسرائیل، همچنان توان اخلال در تجارت و امنیت منطقه را دارد و این مسئله نشان میدهد جایگاه و نفوذ آمریکا در خاورمیانه نسبت به گذشته تضعیف شده است.
این رسانه در ادامه به فشارهای داخلی بر ترامپ اشاره کرده و مینویسد: براساس نظرسنجیهای جدید حدود
۶۴ درصد آمریکاییها معتقدند این جنگ ارزش ادامه دادن ندارد؛ آماری که نشاندهنده کاهش حمایت افکار عمومی از سیاستهای جنگی دولت ترامپ است. هیل در پایان به نقل از «ویل والدورف»، استاد دانشگاه و پژوهشگر اندیشکده «دفاع اولویتها»، مینویسد: آمریکا برای خروج از «باتلاق» جنگ باید بپذیرد که تشدید حملات نظامی نتیجهبخش نیست و تنها راه کاهش تنش، حرکت به سمت توافقی با ایران و کنار گذاشتن برخی از خواستههای حداکثری دولت ترامپ، از جمله توقف کامل غنیسازی، است.