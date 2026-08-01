مقاومت در کرانه باختری خواسته مشترک حماس و جهاد اسلامی

جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی با هشدار درباره پروژه شوم اشغالگران در کرانه باختری خواستار تدوین استراتژی ملی فلسطین شدند.

به دنبال تشدید قابل‌توجه تجاوزات صهیونیست‌ها به مناطق کرانه باختری که موجب اوج‌گیری درگیری‌ها میان فلسطینیان و اشغالگران شده، جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی نسبت به نقشه‌های توطئه‌آمیز صهیونیست‌ها در کرانه باختری هشدار داده و خواستار تقویت مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین در برابر یورش شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست شدند. به گزارش تسنیم به نقل از الجزیره، این جنبش‌ها تأکید کردند اولین گام برای تقویت مقاومت فلسطینی‌ها در برابر دشمن صهیونیستی در کرانه باختری، تقویت وحدت و مقاومت میدانی، همکاری میان همه مؤلفه‌های جامعه فلسطین بر روی یک برنامه عملی در وحدت ملی و کنار گذاشتن رویکرد تکیه بر آمریکا و غرب برای احقاق حقوق فلسطینیان توسط تشکیلات خودگردان است. کرانه باختری طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر حملات نظامی و شهرک‌نشینان بوده است.