حزب‌الله لبنان اعلام کرد دولت این کشور در برابر حملات بی‌وقفه رژیم اسرائیل به جنوب این کشور بی‌تفاوت و به همدستی با رژیم آپارتاید مشغول است.

ایرنا به نقل از شبکه المیادین نوشت که حزب‌الله لبنان اعلام کرد ارتش رژیم اسرائیل همچنان به نابودی زیرساخت‌ها و ضروریات زندگی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد تا مانع بازگشت ساکنان این مناطق به روستاهای خود شود. روابط رسانه‌ای حزب‌الله، در این بیانیه‌، مسئولیت ادامه «جنایت‌های رژیم صهیونیستی» را متوجه «همدستی» دولت لبنان دانست. حزب‌الله از دولت لبنان خواست از بی‌توجهی به مطالبات مردم دست بردارد. در این بیانیه آمده است اگر دولت لبنان توان انجام وظایف خود را ندارد، دست‌کم مانع استفاده مردم از حق مشروع خود برای دفاع از جان، سرزمین و حقوق‌شان نشود. حزب‌الله همچنین از دولت خواست به مسئولیت‌های ملی و قانون اساسی خود عمل کرده و برای توقف عملیات تخریب اسرائیل اقدام کند. این جنبش در پایان از جامعه جهانی خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده گیرد.