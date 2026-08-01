مشاور رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های ایران خط قرمز است، گفت: وقتی ستون‌های این سیستم فروبریزد، دیگر نه مرکزی برای فرماندهی می‌ماند و نه بازاری برای غارت.

محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی اظهارات گستاخانه رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای اخیر علیه ملت ایران، روز شنبه(10 مردادماه) در صفحه شخصی خود نوشت: شما با معادلات نظامی محاسبه می‌کنید، اما ما با منطق تاریخ پاسخ می‌دهیم. تعرض به زیرساخت‌های ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی شما روی آن‌ها بنا شده است. وقتی ستون‌های این سیستم فرو بریزد، دیگر نه مرکزی برای فرماندهی می‌ماند و نه بازاری برای غارت.