وصول 198 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت با پیگیری سازمان بازرسی
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بیش از ۱۹۸هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت در پی ورود سازمان بازرسی به پرونده بدهی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و صنایع انرژی تعیین تکلیف و وصول شد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی با اشاره به حجم بالای مطالبات معوق دولت اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و سایر مجموعههای دولتی
صدها هزار میلیارد تومان از شرکتهای پتروشیمی و پالایشی طلبکار هستند که بخش قابلتوجهی از این بدهیها مربوط به خوراک و سوخت تحویلی است.
میرمحمدی با اعلام اینکه مجموع مطالبات دولت از این شرکتها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۷۳۴هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: از این میزان، شرکت ملی گاز ۲۷۳هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ۱۰۵هزار میلیارد تومان و شرکت ملی نفت ایران ۳۳۴هزار میلیارد تومان طلبکار است.
وی افزود: با استقرار بازرسان دفتر بازرسی امور ویژه، برگزاری جلسات تخصصی و صدور اخطارهای قانونی برای بدهکاران در مرحله نخست ۷۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات وصول و ۶۴ هزار میلیارد تومان چک تضمین و ۱۳هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی اخذ شد.
سخنگوی سازمان بازرسی بیان داشت: در ادامه ۵۹ نامه هشداری به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی به شرکتهای بدهکار صادر شد که در این خصوص بالغ بر ۴۵هزار میلیارد تومان وصول شد و بخش دیگری از مطالبات در مسیر وصول قرار دارد. همچنین دلایلی مانند «پرداخت به موجب توقیفنامههای مالیاتی»، «اختلاف در مبانی قیمتگذاری» و «عدم پرداخت مطالبات متقابل شرکتها از دولت» به عنوان ادلّه شرکتهای بدهکار در تسویه دیون دولتی مطرح شده که صحتسنجی این موارد در دستورکار دفتر بازرسی امور ویژه قرار دارد و وضعیت هر یک از بدهکاران بهطور مستقل و مستمر پیگیری میشود.
میرمحمدی تأکید کرد: سازمان بازرسی با هدف صیانت از حقوق بیتالمال و بازگردانده منابع عمومی به چرخه اقتصاد کشور، وصول مطالبات دولت از بدهکاران بزرگ را با جدیت دنبال میکند.