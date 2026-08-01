پیشبینی رگبار شدید باران و وقوع سیلاب برای 3 استان کشور
سازمان هواشناسی نسبت به تشدید رگبار و رعد و برق و جاری شدن سیلاب طغیان رودخانههای فصلی در سه استان هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت با احتمال تگرگ در نقاط مستعد گردوخاک از بعدازظهر یکشنبه در ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان تا اواخر وقت دوشنبه در خراسانشمالی و ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان پیشبینی میشود. از اثرات این مخاطره جوی میتوان به جاریشدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد. سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار سطح زرد آورده است: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و برخی نقاط گردوخاک یکشنبه در آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی و ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و تهران و دوشنبه در ارتفاعات استانهای مازندران، تهران، البرز و سمنان پیشبینی میشود. در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاریشدن روانآب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جادهها وجود دارد.