رئیس پلیس فتا اعلام کرد: با انتشار محتوای خشونت‌آمیز، تحریک‌کننده و مروج ناامنی در فضای مجازی برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار وحید مجید با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی، اظهار داشت: تولید، انتشار و اشتراک هرگونه محتوایی که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا تسهیل شیوه ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز باشد و منجر به تشویش اذهان عمومی یا ایجاد ناامنی در فضای سایبر شود، جرم محسوب شده و با مرتکبین برابر قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین مرتبط برخورد قاطع خواهد شد.

وی افزود: تولیدکنندگان محتوا باید آگاه باشند که محتوای منتشرشده در فضای مجازی، به‌دلیل سرعت بالای انتقال و قابلیت دسترسی گسترده، تأثیر مستقیم و عمیقی بر افکار عمومی جامعه دارد. انتشار هرگونه کلیپ یا محتوایی که با وجود صحنه‌های خشونت‌آمیز، زمینه برانگیختن احساسات عمومی به شکل منفی، قبح‌شکنی از رفتارهای مجرمانه و ترویج الگوهای خشونت‌آمیز را فراهم کند، مورد رصد پلیس فتا قرار می‌گیرد.

سردار مجید خاطرنشان کرد: بعضی از کاربران به منظور جلب مخاطب بیشتر و کسب درآمد یا با هر هدف دیگری، اقدام به تولید محتوای پرخاشگرانه می‌کنند. این محتواها پس از انتشار، بلافاصله در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافته و می‌تواند موجب مسئولیت کیفری برای منتشرکننده شود، چرا که براساس قانون، صرفاً تولید یا انتشار نیست که جرم است، بلکه آثار سوء اجتماعی، روانی و امنیتی آن است که وصف مجرمانه به عمل می‌دهد. وی، ضمن قدردانی از هوشیاری کاربران و اصحاب رسانه، از تمام هموطنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه‌ای که عمدتاً شامل تحریک به خشونت، آموزش راه‌های مجرمانه، انتشار محتوای منجر به تشویش اذهان عمومی و دعوت به رفتارهای خلاف قانون است، سریعاً از طریق مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه سرشماره تلفن ۰۹۶۳۸۰، پلیس فتا را مطلع سازند.