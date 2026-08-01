رئیس پلیس راه راهور فراجا ‌گفت: تا پایان روز جمعه، دو میلیون و 947هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده و یک میلیون و 283هزار نفر نیز پس از زیارت به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار‌ احمد کرمی‌اسد‌‌ ‌با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر (25 تیرماه) تا پایان روز نهم مرداد،

دو میلیون و 947هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده و یک میلیون و 283هزار نفر نیز پس از زیارت به کشور بازگشته‌اند.

کرمی‌اسد‌‌ افزود: در روز نهم مرداد نیز بیش از 237هزار نفر از کشور خارج و حدود 362هزار نفر از عراق وارد کشور شدند که بیشترین حجم ورود روزانه زائران در روزهای اخیر را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه حدود 98درصد سفرهای زائران از طریق مرزهای زمینی و تنها 2درصد از طریق مرزهای هوایی انجام شده است، ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد تا کنون در زمان بازگشت نیز 96درصد زائران از مرزهای زمینی و 4درصد از طریق مرزهای هوایی وارد کشور شده‌اند که نشان‌دهنده سهم بسیار بالای مرزهای زمینی در جابه‌جایی زائران اربعین است. رئیس پلیس راه راهور گفت: مرز مهران با سهم حدود 46درصدی از کل خروج زائران، همچنان پرترددترین مرز کشور است و استان‌های تهران، خوزستان و خراسان‌رضوی نیز بیشترین سهم اعزام زائران به مرزهای اربعینی را به خود اختصاص داده‌اند.

کرمی‌اسد درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه در مرزهای اربعینی بیان داشت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون 851هزار دستگاه وسیله نقلیه وارد محدوده مرزهای اربعینی شده‌اند که از این تعداد 781هزار دستگاه خودروهای سواری و وانت و حدود 94هزار دستگاه اتوبوس بوده‌اند. همچنین ناوگان اتوبوسرانی تاکنون بیش از 450هزار نفر زائر را به مرزها منتقل کرده و سهم اتوبوس در اعزام زائران به مرز مهران به 25درصد رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت تصادفات جاده‌ای زائران خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون 88 نفر در حوادث رانندگی مجروح و 10 نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند. از زائران درخواست می‌کنیم با پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی، پلیس را در تأمین امنیت و سلامت سفرهای اربعینی همراهی کنند.