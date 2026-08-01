دادستان تهران در جریان بازدید از فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: سایت و حساب‌های بانکی سه آژانس مسافربری هوایی به‌دلیل گران‌فروشی و تخلف مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی دادستان تهران در آستانه آغاز موج گسترده سفر‌های اربعین حسینی، با حضور در ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از روند ارائه خدمات به زائران و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تسهیل تردد مسافران بازدید کرد.

صالحی همچنین با جمعی از زائران و مسافران گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت. برخی از مسافران در این گفت‌و‌گو‌ها نسبت به تأخیر برخی پرواز‌ها، گلایه‌ها و مطالبی را مطرح کردند. دادستان تهران نیز ضمن استماع مطالبات مسافران، بر ضرورت نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول بر فرآیند فروش بلیت، مقابله با هرگونه تخلف احتمالی و صیانت از حقوق زائران تأکید کرد.

وی گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، تخلفات سه آژانس غیرمجاز که اقدام به فروش بلیت با نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند، محرز شد. در همین راستا، سایت‌های این آژانس‌ها مسدود، حساب‌های بانکی آنان توقیف و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است. رسیدگی به این پرونده‌ها در حال انجام است و در صورت احراز گستردگی تخلفات، موضوع با عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.