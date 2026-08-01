کد خبر: ۳۳۵۲۴۴
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
راهت ادامه دارد
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «زیر عکس امام شهید نوشته بودند، اگر قرار بود شیعه با شهادت رهبرانش از بین برود، پس کربلا پایان کارِ ما میبود.»
معنای اربعین
شبانی: «در کنار روایت فردی، عاطفی و مناسکی از اربعین، باید این رخداد عظیم را با رویکرد جهانی و تمدنی هم روایت کرد. گوشی و دوربینی که در دست داری، میتونه این روایت بزرگ را به تصویر بکشه و به دنیا نشون بده که اربعین یعنی: عبور از مرزها، وحدت، عدالتخواهی و مقدمهسازی برای ظهور.»
به یاد رهبر شهید
مصطفی وثوقکیا: «رهبر شهید ما امسال حاضرتر از همیشه در مسیر مشایه حضور دارد. هم نامش هم یادش توسط ایرانی و عراقی زنده نگه داشته شده. اینجا موکب لاکچری بچههای نجف در کربلا است که یاد آقای شهید ما را با ساخت نمایی از حسینه امام خمینی گرامی داشته است.»
میجنگیم برای عزت و شرف
سیدنظامالدین موسوی: «یادتان هست ترامپ رؤسای اروپا را مثل بچهمحصلها مقابل خود نشاند؟ و با تمسخر گفت: بنسلمان باسن مرا میبوسد؟! همین شیطان متکبر امروز گفت: «هرکس بود تا حالا تسلیم شده بود اما ایرانیها نشدند. برای همین آنها را ستایش میکنم. آنها سرسخت هستند.» ببالیم به این شرف! به این عزت! به این استقلال!»
دنیای موازی
مهران کریمی: «پنج ماه هست که ترامپ در دنیای موازی قدرت نظامی ایران را نابود کرده اما در دنیای واقعی، آمریکا هر روز ضربات سهمگینتر و غافلگیرانهتر را از جمهوری اسلامی دریافت میکند.»
فراتر از بیقانونی جنگل
حمیدرضا یوسفی: «خیلی راحت و با وقاحت تمام میگه «تأسیسات انرژی ایران را نابود میکنیم»؛ که یعنی جنایت علیه بشریت. کار از بیقانونی جنگل هم گذشته، بعد هنوز احمقهایی هستند که میگن چرا ایران به قوانین بینالمللی احترام نمیذاره.»
مخالفان بهبود اقتصادی
سیدامیر سیاح: «کافیه اینجا راهکاری برای حل مشکلات اقتصاد ایران بنویسید، دو گروه آتش میگیرند و واکنش نشان میدهند: ۱. براندازان دهاننجس که از بهبود اوضاع ایران، بهشدت عصبانی میشوند. 2. غربگراها که هر راه بهبود اقتصاد، بدون موافقت آمریکا، باورهایشان را بهم میریزد و شروع میکنند به توهین و تمسخر.»
اعدام جوان بیگناه؟!
رضا رجبپور این طرح را با اشاره به تحریف اخبار توسط رسانههای معاند منتشر کرد.
بمب سنگین
برای یک بچه
حساب کاربری سفارت کشورمان در آلماتی قزاقستان با کنایه به نیروهای تروریستی آمریکا در پی به شهادت رساندن کودک 2ساله در قشم: نوشت: «وزن بمب: ۲۰۰۰ پوند؛ وزن هدف: ۱۲ کیلوگرم!»