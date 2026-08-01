پورسلمان: از عملکرد شمشیربازان اصلاً راضی نیستم

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه عملکرد ملی‌پوشان اسلحه سابر در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان انتظارت را برآورده نکرد، در مورد برنامه‌های موردنظر برای بازی‌های آسیایی توضیح داد.

پرونده شمشیربازی اسلحه سابر ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در حالی بسته شد که نمایندگان ایران در بخش انفرادی و تیمی این مسابقات نتوانستند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند طوریکه تیم ملی ایران تنها با یک بازی برابر ژاپن و واگذاری نتیجه آن از دور رقابت‌ها کنار رفت و پیش از آن، در بخش انفرادی هم ملی‌پوشان کشورمان بدون دستیابی به مدال به کار خود پایان داده بودند.

پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در تازه‌ترین صحبت‌های خود با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان اصلا قابل قبول نیست، گفت: عملکردی که ملی‌پوشان در هند و هنگ‌کنگ داشتند، اصلا رضایت‌بخش نیست. قطعا نشست فنی با حضور اعضای کادر فنی و حتی مربی خارجی تیم (بائو) خواهیم داشت تا عملکرد بازیکنان را بررسی کنیم و بر اساس آن برای آینده و چگونگی پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی تصمیم‌گیری کنیم. پورسلمان همچنین در مورد محمد رهبری و اینکه «با توجه به نتایج به دست آمده در مسابقات خیر آیا فدراسیون همکاری با این مربی را ادامه می‌دهد؟»، نیز گفت: فعلا با رهبری هم ادامه می‌دهیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقاتی می‌افتد. وی همچنین گفت: در برنامه داشتیم که پیش از بازی‌های آسیایی، ملی‌پوشان دوباره در کمپ ایتالیا تمرین داشته باشند اما به خاطر مسائل ویزا عملا ممکن نیست. بنابراین احتمالا یک کمپ ۲۴- ۲۳ روزه در روسیه یا آنکارا خواهیم داشت.