خارج شدن طارمی از لیست اروپایی المپیاکوس

نام مهاجم ایرانی المپیاکوس در لیست اروپایی این تیم قرار نگرفت. المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کرده‌اند، قرار نداده است. نام طارمی و یارمچوک در حالی در لیست 25 نفره المپیاکوس برای حضور در این رقابت‌ها قرار نگرفته که این باشگاه یونانی می‌تواند تا پیش از بازی با نایمخن در تاریح 13 مرداد، حداکثر دو تغییر در این لیست ایجاد کند. در روزهای اخیر رسانه‌های یونانی گزارش داده بودند طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار دارد. این مهاجم 32 ساله که تنها یک فصل دیگر از قراردادش با المپیاکوس باقی مانده، فصل گذشته آمار 16 گل‌زده و 6 پاس‌ گل را در 39 بازی از خود در این تیم برجای گذاشت.

یایسله سرمربی نیوکاسل شد

سرمربی سه فصل اخیر الاهلی عربستان هدایت کلاغ‌های لیگ برتر انگلیس را برعهده گرفت. باشگاه نیوکاسل پس از اینکه ادی ‌هاو به حضور پنج ساله‌اش در این باشگاه پایان داد و از سمت سرمربیگری این تیم استعفا کرد، در آستانه معرفی سرمربی جدید این تیم است. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا خبر داد که ماتیاس یایسله 38 ساله قرارداد خود با نیوکاسل را که تا پایان ماه ژوئن 2030 اعتبار دارد، امضا کرده است. نیوکاسل مبلغ 11 میلیون یورو به عنوان غرامت فسخ قرارداد به الاهلی می‌پردازد. این مربی آلمانی که سابقه سرمربیگری تیم سالزبورگ اتریش را هم در کارنامه حرفه‌ای‌اش دارد از سال 2023 هدایت الاهلی را برعهده داشت و این تیم را در دو فصل اخیر به دو قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان نخبگان آسیا و یک قهرمانی در سوپرجام عربستان رساند.

موفقیت داوران در تست‌های داوری

همه داوران فدراسیون فوتبال در تست‌های آمادگی با موفقیت آزمون خود را پشت‌سر گذاشتند. در آستانه آغاز بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر، دوره دانش‌افزایی داوران و کمک‌داوران از روز پنجشنبه 8 مردادماه به میزبانی اصفهان آغاز شد. همزمان با برگزاری این دوره، تست آمادگی جسمانی از 41 داور و 70 کمک‌داور حاضر در کلاس‌ها برگزار شد تا آخرین وضعیت آمادگی جسمانی آنها پیش از شروع فصل جدید مورد ارزیابی قرار گیرد. در این آزمون، تمامی داوران حاضر با موفقیت تست آمادگی جسمانی را پشت‌سر گذاشتند و برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، هیچ‌ یک از داوران شرکت‌کننده در این آزمون مردود نشدند. در بخش کمک‌داوران نیز به جز 10 کمک‌داوری که تنها سابقه قضاوت در رقابت‌های ملی را دارند و نیازمند طی مراحل تکمیلی ارزیابی هستند، سایر کمک‌داوران موفق به کسب حد نصاب لازم شدند. همچنین هفت داور حاضر در فهرست الیت فوتبال ایران در این آزمون شرکت نکردند. این داوران طی روزهای آینده با حضور در سمینار داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در کشور ازبکستان، تست آمادگی جسمانی خود را مطابق برنامه این کنفدراسیون برگزار خواهند کرد.

عقب‌نشینی فیفا پس از حمله کم‌سابقه یوفا

فیفا پس از مخالفت شدید کنفدراسیون‌های فوتبال از جمله یوفا، کونمبول، AFC و کونکاکاف، از اجرای طرح «فیفا فوروارد اینترپرایز» عقب‌نشینی کرد؛ طرحی که قرار بود با فروش بیش از ۲۰ درصد سهام مسابقات فیفا، از جمله جام جهانی، ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه از بخش خصوصی جذب کند. یوفا با استقبال از این تصمیم، مدیریت جانی اینفانتینو را به نبود شفافیت، تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده و از دست دادن اعتماد خانواده فوتبال متهم کرد و خواستار بازنگری اساسی در شیوه اداره فیفا شد. این نهاد همچنین تأکید کرد منابع مالی فیفا باید بدون فروش دارایی‌های فوتبال، صرف توسعه فوتبال پایه در کشورهای عضو شود. در ادامه این بیانیه، یوفا با یادآوری وعده‌های اینفانتینو در زمان انتخابات ریاست فیفا درباره شفافیت و استفاده از منابع مالی برای توسعه فوتبال، اعلام کرد رئیس فیفا به این تعهدات عمل نکرده و طرح اخیر نمونه‌ای از مدیریت غیرشفاف او بوده است. اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را برعهده ‌دارد، با تغییر قوانین می‌تواند برای چهارمین دوره نیز نامزد شود، اما گزارش‌ها از احتمال ورود چهره‌هایی مانند الکساندر چفرین، ناصر الخلیفی، شیخ سلمان بن ابراهیم، ویکتور مونتالیانی، آرسن ونگر و داریوش میودوسکی به انتخابات آینده حکایت دارد. همچنین یک خبرنگار فرانسوی مدعی شده ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در حال فاصله گرفتن از اینفانتینو و زمینه‌سازی برای کنار زدن اوست.